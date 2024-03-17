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Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Kasımpaşa-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.03.2024 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
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Okan Buruk’tan sürpriz tercih! İşte Kasımpaşa-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oluyor. Sarı-kırmızılı ekip kazanarak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi puan farkını 5'e çıkarmak isterken, Kasımpaşa ise Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada 3 puanı alarak Avrupa hedefine bir adım daha yaklaşma peşinde... Zorlu karşılaşma öncesi Okan Buruk'un Abdülkerim Bardakcı'nın iyileşmesine rağmen stoperde sürpriz yaparak Berkan Kutlu'ya forma vermeyi planladığı öğrenildi. İşte Kasımpaşa - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Galatasaray, Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde geride kalan 29 haftada 25 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, sadece 1 kez mağlup oldu. Söz konusu bu 29 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, rakip fileleri 64 kez havalandırırken, kalesinde de ise 17 gol gördü.

Aynı zamanda Galatasaray, ligde en az gol yiyen takım konumunda. Deplasmanda oynadığı son 7 karşılaşmadan da mağlup olmayan 78 puanla lig lideri Galatasaray, Fenerbahçe'nin zorlu Trabzonspor deplasmanına gideceği haftada Kasımpaşa mücadelesini kazanıp haftayı 3 puanla kayıpsız geçme peşinde.

Sarı-kırmızılı ekibin, Kasımpaşa mücadelesine 3 oyuncusundan mahrum çıkması bekleniyor. Sakatlıkları devam eden Davinson Sanchez ile Serge Aurier ve kadro dışı bırakılıp ardından takıma geri dönen Sergio Oliveira'nın milli takım arasından sonra takıma katılması bekleniliyor.

ABDÜLKERİM OYNAYABİLİR
Öte yandan sakatlığını atlatan ve antrenmanlarda takımla birlikte yer alan Abdülkerim Bardakcı ise ağrı hissetmemesi halinde halinde Kasımpaşa mücadelesinde forma giyebilecek.

3 OYUNCU KART SINIRINDA
Galatasaray'da Kasımpaşa mücadelesi öncesinde 3 oyuncu kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekipte; Kaan Ayhan, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu, Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanacak Galatasaray - Hatayspor karşılaşmasında kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

İŞTE KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'İ...
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Rochinha, Da Costa
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

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