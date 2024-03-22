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Galatasaray'da Lorenzo Insigne sesleri! Yıldız oyuncu Cimbom'u istiyor...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.03.2024 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
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Galatasaray’da Lorenzo Insigne sesleri! Yıldız oyuncu Cimbom’u istiyor...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Lorenzo Insigne ismi gündeme gelirken ABD'de top koşturan oyuncunun da Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı iddia ediliyor.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim olarak lrenzo Insigne gündeme geldi.

"GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR"

Bir zamanlar Napoli ile İtalya Milli Takımı'nda oynayan Lorenzo Insigne, MLS takımlarından Toronto'nun yolunu tutmuştu. Buraya emekli olmayı planlayarak giden yıldız sol kanat, tekrardan Avrupa'da top koşturmak istiyor.

CİMBOM DA SICAK

Bunun için İtalyan oyuncu, menajerine Galatasaray ile temas kurmasını söyledi. Sarı-kırmızılı ekibin ise yıldız futbolcuya sıcak baktığı öğrenildi. 32 yaşındaki İtalyan yıldız, bu sezon Toronto formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gol kaydetti.

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