Galatasaray’da Lorenzo Insigne sesleri! Yıldız oyuncu Cimbom’u istiyor...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim olarak lrenzo Insigne gündeme geldi.



"GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR"

Bir zamanlar Napoli ile İtalya Milli Takımı'nda oynayan Lorenzo Insigne, MLS takımlarından Toronto'nun yolunu tutmuştu. Buraya emekli olmayı planlayarak giden yıldız sol kanat, tekrardan Avrupa'da top koşturmak istiyor.