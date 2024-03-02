Galatasaray'da dev derbi öncesi Mauro Icardi sevinci! Takımla birlikte çalıştı...
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda konuk olacak Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci yaşanıyor. Icardi bugün yapılan takımla çalışırken yıldız oyuncunun derbide forma giymesi bekleniyor. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında derbi maçta Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma ve pas çalışmasıyla antrenmana başlayan futbolcular, ardından Beşiktaş maçının taktiğini çalıştı.
ICARDI ANTRENMANDA YER ALDI
Sarı-kırmızılı ekipte tedavisi tamamlanan Arjantinli golcü Mauro Icardi de takımla antrenman yaptı.
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