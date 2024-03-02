Galatasaray’da dev derbi öncesi Mauro Icardi sevinci! Takımla birlikte çalıştı...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma ve pas çalışmasıyla antrenmana başlayan futbolcular, ardından Beşiktaş maçının taktiğini çalıştı.