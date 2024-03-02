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Galatasaray Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.03.2024 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
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Galatasaray Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın derbi maçta Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve pas çalışmasıyla antrenmana başlayan futbolcular, ardından Beşiktaş maçının taktiğini çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavisi tamamlanan Arjantinli golcü Mauro Icardi de takımla antrenman yaptı.

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