Galatasaray’da Sergio Oliveira krizi! Beşiktaş derbisi öncesi şok

994 DAKİKA SAHADA KALDI

31 yaşındaki orta saha yaşadığı sakatlıklar ve performansının yetersiz olması nedeniyle bu sezon 23 maça çıktı. Sergio Oliveira bu karşılaşmalarda 994 dakika sahada kaldı. Okan Buruk'un diğer oyunculara oranla daha az tercih ettiği Sergio Oliveira, bu süreçte 2 gol ve 2 asist üretti.