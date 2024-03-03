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Galatasaray'da Sergio Oliveira krizi! Beşiktaş derbisi öncesi şok

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.03.2024
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Galatasaray’da Sergio Oliveira krizi! Beşiktaş derbisi öncesi şok

Süper Lig'de Fenerbahçe ile zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da şok bir gelişme yaşandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Karagümrük'e kaybeden sarı-kırmızılı ekipte Portekizli orta saha Sergio Oliveira'nın tavırları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Beşiktaş derbisine saatler kala dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcusu Sergio Oliveira'nın Fatih Karagümrük maçındaki tavırları sonrası bu kararın alındığı öğrenildi.

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'na veda ettiği Fatih Karagümrük maçında gösterdiği düşük performansla birlikte soyunma odasındaki umursamaz tavırları nedeniyle Sergio Oliveira ile Okan Buruk arasında sorun yaşandığı öğrenildi.

Sergio Oliveira, Beşiktaş derbisi öncesi teknik heyet kararıyla kadro dışı bırakıldı. Sergio Oliveira, Fatih Karagümrük maçına ilk 11'de başlamış ancak devre arasında Okan Buruk tarafından oyundan alınmıştı.

994 DAKİKA SAHADA KALDI
31 yaşındaki orta saha yaşadığı sakatlıklar ve performansının yetersiz olması nedeniyle bu sezon 23 maça çıktı. Sergio Oliveira bu karşılaşmalarda 994 dakika sahada kaldı. Okan Buruk'un diğer oyunculara oranla daha az tercih ettiği Sergio Oliveira, bu süreçte 2 gol ve 2 asist üretti.

Sergio Oliveira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Portekizli orta sahanın güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

3 MİLYON EUROYA İMZA
Porto altyapısında yetişen Sergio Oliveira daha sonra Beira-Mar, Mechelen, Penafiel, Paços Fereira, Nantes, PAOK ve Roma'da kiralık olarak forma giydi. Galatasaray, 2022-2023 sezonu başında Sergio Oliveira için 3 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

31 yaşındaki orta saha, Portekiz Milli Takımı'nda 13 maça çıktı.

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