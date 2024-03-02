Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor! Usta yazarlar derbiyi değerlendirdi: Kazanırsa yüzde 51 şampiyon
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında lider Galatasaray, Beşiktaş'ın konuğu oluyor. Son 1 haftada hem Avrupa hem de kupaya veda eden sarı kırmızılılar, şampiyonluk yarışında çok kritik bir maça çıkacak. Portekizli teknik adam Fernando Santos ile çıkışa geçen siyah beyazlılar ise evinde kazanarak taraftarına derbi zaferi yaşatmak istiyor. Spor yazarları dev derbiyi değerlendirdi.
Süper Lig'de son yılların en heyecanlı derbilerinden birine tanıklık edeceğiz. Son 1 haftada hem Avrupa hem de kupaya veda eden Galatasaray şampiyonluk yarışında kritik bir maça çıkacak.
Portekizli teknik adam Fernando Santos ile çıkışa geçen Beşiktaş ise evinde kazanarak taraftarına derbi zaferi yaşatmak istiyor. Dev derbiyi masaya yatırdık. Usta yazarlara sorduk ve birbirinden çarpıcı yanıtlar aldık.
Evren Turhan, Beşiktaş- Galatasaray derbisi ile ilgili, "Galatasaray bu sezonun en önemli maçına çıkıyor. Galatasaray bu maçı kazanırsa yüzde 51 şampiyon diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Oktay Derelioğlu ise, "Derbide favori Beşiktaş... Siyah-Beyazlılar için şeref ve haysiyet maçı olacaktır" diye konuştu.
KARTAL'IN KOZLARI
Beşiktaş son haftalarda müthiş bir form yakalayan Semih Kılıçsoy ve derbilerin tecrübeli ismi Cenk Tosun'a güveniyor. Fernando Santos'un Galatasaray'a karşı Cenk'i solda, Semih'i ise en uçta oynatacağı öğrenildi.
ICARDI'DE SIKINTI VAR!
Derbi öncesi Galatasaray'da Icardi sorunu yaşanıyor. Ağrıları nedeniyle Karagümrük maçında forma giymeyen Arjantinli yıldız dünkü idmana da çıkmadı. Icardi'nin tek antrenmanla Beşiktaş'a karşı oynaması bekleniyor.
LEVENT TÜZEMEN
KAZANMAK ZORUNDA
Galatasaray şampiyon olmak istiyorsa Beşiktaş maçından puanlar çıkarmak zorunda. Avrupa'dan ve Türkiye Kupası'ndan elenmek bir büyük takıma yakışmadı. Pahalı kadro özellikle Avrupa'da yola devam etmeyerek transfer mühendisliğinin yargılanmasına yol açtı. Galatasaray'ın artık önünde tek bir kulvar var. Şampiyonluk yarışında tökezlemek istemiyorlarsa Beşiktaş'ı yenmek zorundalar.
OKTAY DERELİOĞLU
KARTAL BİR ADIM ÖNDE!
İki takım arasındaki puan farkı bu kadar olmamalıydı. Sezon başından beri Beşiktaş'ta yaşanan yönetim ve teknik direktör değişikleri, takım içi dengelerin bozulması, oyunda ahengin kaybolması Siyah-Beyazlılar'ı yarıştan erken kopardı. Derbide favori olarak gördüğüm takım Beşiktaş... Siyah-Beyazlılar için şeref ve haysiyet maçı olacaktır. Üçüncülüğü kovalayan Beşiktaş sahasında Avrupa'dan ve kupadan elenmiş Galatasaray'ı yenmek isteyecektir. Beşiktaş adına Semih'in ön plana çıkacağını düşünüyorum.
EVREN TURHAN
SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI
Galatasaray bu sezonun en önemli maçına çıkıyor. Galatasaray bu maçı kazanırsa yüzde 51 şampiyon diyebiliriz. Puan kaybederse de avantajını kaybetmiş olur. Sonuçta Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanına çıkacak. Son 1 haftada 2 kupadan elenmesi Galatasaray'ı etkileyebilir. Okan Buruk'un derbiye kadar takımı toparlayacağını düşünüyorum. Okan hoca teknik direktörlüğünü konuşturacaktır.
AHMET AKCAN
KAYBEDERSE TARTIŞILIR!
Bir takımı favori göstermek için henüz erken. Beşiktaş, Galatasaray'dan daha önce oynadığı ve kazandığı için derbiye moralli hazırlanıyor. Son dönemde de yükselişte. Galatasaray ise kötü bir oyun sonrası elendi. Moral bozukluğunu atması lazım. Okan Buruk'un dünkü kötü performansın nedenlerini analiz edip hafta sonu gerekli hazırlıkları yapması lazım. G.Saray kaybedip Fenerbahçe kazanırsa liderlik el değiştirecek. Bunun sonucunda da yönetim teknik heyet ve futbolcular ciddi şekilde eleştirilecektir.
SERDAR SARIDAĞ
AKILLI OLAN ZAFERE UZANIR
Bugünkü Beşiktaş ile bugünkü Galatasaray arasındaki puan farkı bu kadar olmazdı. Galatasaray kupada Karagümrük'e elendi ama ligde ikisinin arasında bayağı bir puan farkı var. Derbilerde puan farkları önemli değildir. İspatı ise Cocu'lu Fenerbahçe'dir. O dönemki Fenerbahçe hiç bir derbiye kaybetmedi. Pazar günkü maç sonucunu kestirebileceğimiz bir maç değil. Belki Galatasaray kadro kalitesi açısından daha güçlü olabilir ama aklıyla oynayan kazanır. Her iki takımın da favori olduğu bir maç aslında.
KARTAL YİĞİT
BEŞİKTAŞ ÇELME TAKAR
İki takım arasında bugüne kadar görülmemiş bir makas aralığı oluştu. Derbiye de bu şartlar altında çıkılacak. Galatasaray şampiyonluk için, Beşiktaş ise Santos'la prestij kazanmanın peşinde olacak. Tabii ki kadro derinliği, sezon başından beri ortaya konulan hücum ağırlıklı oyuna baktığımız zaman puan farkının açılması gayet normal. 4-5 hafta önceki Galatasaray'a baktığımızda net favori Sarı-Kırmızılılar derdim ama bugün aynısını söyleyemiyorum. Beşiktaş'ın Galatasaray'a çelme takacağını düşünüyorum.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün gerçekleşecek? MSÜ 2024 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- Bankalar rekabet kızıştı! 100.000 TL'nin 32 günlük mevduat gerisi dudak uçuklatıyor
- 1999-2000-2005-2008 girişlilere liste güncellendi! Erken emeklilikte yeni sayfa açıldı! 5 yıllık yaş indirimi
- AÖF sınav takvimi 2024 | Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman? Sınav giriş belgeleri açıldı mı?
- Spotify şarkı falı nedir, nasıl bakılır? Spotify Song Psychic şarkı falı ekranı...
- 3600 ek gösterge çıktı mı, çıkacak mı? Meclis'e sunuldu mu, son durum ne?
- ALES başvuru ekranı 2024 | ÖSYM AİS ALES/1 başvurusu nasıl yapılır? Ücreti ne kadar, kaç TL?
- Öğretmen atamaları olacak mı, ne zaman? 2024 Mart Öğretmen atama ve kontenjanları son durum
- Cuma Hutbesi tam metin PDF indir | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? 1 Mart Cuma: "Zararlı Alışkanlıkların Esiri Olmayalım"
- 2024 Muhtarlık seçimleri ne zaman, hangi tarihte? 31 Mart Yerel Seçimleri ve muhtarlık seçimleri aynı gün mü?
- Her gün yediğimiz pidenin asıl ismi bakın neymiş! Tüm bildiklerinizi unutacaksınız! Köfte, melemen, mantı...
- Okullarda 2. ara tatil var mı, ne zaman? Nisan ara tatil kaç gün sürecek? MEB 2023-2024 eğitim öğretim takvimi