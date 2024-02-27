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Son dakika | Beşiktaş-Galatasaray derbisinde rakip seyirci olacak mı?

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 27.02.2024
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Son dakika | Beşiktaş-Galatasaray derbisinde rakip seyirci olacak mı?

Süper Lig'in 28'inci haftasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararla bin 914 sarı-kırmızılı taraftar izleyecek.

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