Galatasaray - Antalyaspor maçı “VAR” kayıtları ne zaman açıklanacak? TFF “VAR” kayıtlarını nereden yayınlayacak?
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşma sonunda Galatasaray, 2-1'lik skorla galip geldi. Galatasaray'ın oyuncusu Tete, maçın 9. dakikasında ceza sahasında Van de Streek'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi. Taraftar ise TFF tarafından yayınlanacak “VAR” kayıtlarının yayınlanmasını bekliyor. İşte Süper Lig 27. hafta VAR kayıtları
TFF tarafından alınan yeni karar ile birlikte, artık süper lig de oynanan maçlardan sonra VAR kayıtları açıklanıyor. Galatasaray - Antalyaspor maçı "VAR" kayıtlarının açıklanacağı saat ise merakla bekleniyor.
GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI "VAR" KAYIRLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Galatasaray - Antalyaspor maçının VAR kayıtları bu akşam saat 20.00'de TFF'nin YouTube ve Facebook kanallarından yayınlanacak.
GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI ÖZETİ
9'uncu dakikada Mertens'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşun ardından savunmadan seken topu ceza yayının önünde kontrol eden Tete, içeriye girdiği sırada rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Oyun durduktan sonra VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu incelemek için kenara gelen Abdulkadir Bitigen, Tete'ye müdahale olduğunu tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi.
12'nci dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
15'inci dakikada sol kanattan Köhn'nün ceza sahasına ortasında hafif sağ çaprazda topu kontrol eden Tete'nin şutunda kaleci Leite gole izin vermedi.
22'nci dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta topu kontrol eden Saric, ceza sahası dışında yaya doğru hareketlendikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
33'üncü dakikada Antalyaspor eşitliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Kaluzinski'nin arka direğe ortasında Muslera boşa çıkarken van de Streek müsait durumda meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.
35'inci dakikada sol kanatta topla beraber içe kat eden Larsson'un sağ ayakla uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Muslera gole izin vermedi.
45+1'inci dakikada Galatasaray öne geçti. Sarı-kırmızılı takımın atağında ceza sahasının dışında hafif sağ çaprazdan Torreira'nın arka direğe ortasında Vinicius'un kafa vuruşunu kaleci Leite altıpas üzerine sektirdi. Topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderirken yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Bir süre VAR ile konuşan Hakem Abdulkadir Bitigen, pozisyonda Vinicius'un ofsaytta olmadığının tespit edilmesinden sonra orta noktayı gösterdi: 2-1.
Galatasaray, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
57'nci dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Hızlı gelişen atakta Mertens'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Köhn, Erdoğan Yeşilyurt'un müdahalesiyle yerde kalırken hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
59'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı penaltıda top üst direkten oyun alanına döndü.
66'ncı dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla topla buluşan Mertens'in ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan vuruşunda kaleci Leite meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.
72'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, rakibinden kurtardıktan içe kat ederek ceza sahası dışından sert bir şut çıkarırken kaleci Leite meşin yuvarlağı kornere çeldi.
78'inci dakikada kullanılan frikikte Kerem Demirbay'ın sol kanattan altıpas üzerine yaptığı ortaya kafayla vuran Sanchez'in şutunda top yandan auta gitti.
83'üncü dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mertens'in uzak köşeye sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
Galatasaray, maçı 2-1 kazandı.
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