Galatasaray - Antalyaspor maçı “VAR” kayıtları ne zaman açıklanacak? TFF “VAR” kayıtlarını nereden yayınlayacak?

TFF tarafından alınan yeni karar ile birlikte, artık süper lig de oynanan maçlardan sonra VAR kayıtları açıklanıyor. Galatasaray - Antalyaspor maçı "VAR" kayıtlarının açıklanacağı saat ise merakla bekleniyor.

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI "VAR" KAYIRLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Galatasaray - Antalyaspor maçının VAR kayıtları bu akşam saat 20.00'de TFF'nin YouTube ve Facebook kanallarından yayınlanacak.