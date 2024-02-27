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Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının tarihi değişti! TFF yeni planlamayı duyurdu

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 27.02.2024
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Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının tarihi değişti! TFF yeni planlamayı duyurdu

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray'ın, ligin 29. haftasında RAMS Park'ta Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın tarihi değişti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray - Rizespor ve İstanbulspor - Kasımpaşa maçlarının tarihi değişti.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu sonuçları neticesinde, Trendyol Süper Lig 29. hafta programında değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre daha önce 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı duyurulan Galatasaray - Çaykur Rizespor müsabakası 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye, 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de oynanacağı duyurulan İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'ya alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Trendyol Süper Lig 29. hafta programı şöyle:

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