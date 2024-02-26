Son dakika: Galatasaray'da büyük şok! TFF'den Mauro Icardi'ye ceza! Yıldız oyuncu Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü maçında yaptığı hareketten dolayı kurula sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye bir maç ceza verdi. Bu kararla birlikte Icardı bu akşam oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Yıldız golcü hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisinde sahada olacak. İşte detaylar...
PFDK, Ankaragücü maçında yaptığı hareketten dolayı sevk ettiği Icardi'nin cezasını açıkladı. Buna göre PFDK Icardi'ye 1 maç ceza verdi.
DERBİDE SAHADA OLACAK
Arjantinli yıldız bugün oynanacak Antalyaspor maçında yer alamayacak ancak Beşiktaş derbisinde sahada olacak.
İŞTE KARAR METNİ
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 26.02.2024 tarih ve 54 sayılı toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.
GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLMİŞTİ
Arjantinli golcü, Ankaragücü-Galatasaray maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.
İşte TFF'den yapılan açıklama: "1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki " hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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