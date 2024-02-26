Son dakika: Galatasaray’da büyük şok! TFF’den Mauro Icardi’ye ceza! Yıldız oyuncu Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

PFDK, Ankaragücü maçında yaptığı hareketten dolayı sevk ettiği Icardi'nin cezasını açıkladı. Buna göre PFDK Icardi'ye 1 maç ceza verdi.

DERBİDE SAHADA OLACAK

Arjantinli yıldız bugün oynanacak Antalyaspor maçında yer alamayacak ancak Beşiktaş derbisinde sahada olacak.