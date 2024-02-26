Galatasaray yara sarmak istiyor! İşte Okan Buruk’un Antalyaspor maçı muhtemel 11’i...

Galatasaray ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de 56. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 55 maçta sarı-kırmızılılar 34, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.