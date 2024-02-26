Galatasaray yara sarmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Antalyaspor maçı muhtemel 11'i...
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 27. haftasının kapanışında Okan Buruk'lu Galatasaray evinde Sergen Yalçın'lı Antalyaspor'u ağırlıyor. Avrupa'dan elenen yaralı Aslan, kazanarak 3 puanla birlikte yeniden liderlik koltuğuna yükselmek istiyor. Kritik karşılaşma öncesi Icardi'nin aldığı ceza sonrası Okan Buruk'un kafasındaki 11'i planladığı öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de 56. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 55 maçta sarı-kırmızılılar 34, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Galatasaray'ın 106 golüne, Akdeniz ekibi 48 golle karşılık verdi. Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 15 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.
Bu süreçte 11 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 32 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 15 maçta fileleri 8 kez havalandırabildi.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
İki takımın İstanbul'da yaptığı 27 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 17-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 6 müsabakada da berabere kaldı.
Galatasaray'ın İstanbul'daki 56 golüne, Antalya ekibi 24 golle karşılık verdi. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Antalyaspor karşılaşmasında yeniden Derrick Köhn'e dönecek.
Alman sol bek, ilk olarak Ankaragücü deplasmanında oynamıştı. Başarılı performansıyla da göz kamaştırmıştı.
Sağ bek Serge Aurier'in Beşiktaş maçına yetiştirilmesi hedeflenirken Okan Buruk, Antalyaspor karşısında bir kez daha Barış Alper Yılmaz jokerini kullanacak. Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor maçı 11'ini büyük oranda netleştirdi.
Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Barış Alper, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Tete, Zaha
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