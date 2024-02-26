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Galatasaray'a bir Tete daha! Sağ bek için transfer çalışmaları başladı...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.02.2024
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Galatasaray’a bir Tete daha! Sağ bek için transfer çalışmaları başladı...

Süper Lig'de transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da gelecek sezon için sağ bek bölgesi için sürpriz bir ismi gündemine alındı. Aslan'ın Fulham'ın Hollandalı sağ beki Kenny Tete'yi gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

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