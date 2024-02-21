Galatasaray son 16 için sahaya çıkıyor! Okan Buruk'un Sparta Prag'ı imha planı: İşte muhtemel 11...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalmak isteyen Galatasaray, 3-2'nin rövanşında Çekya'da Sparta Prag'ın konuğu olacak. Avrupa kupalarında 316. maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekip avantajlı skorunu koruyarak bir üst tura yükselmek istiyor. Okan Buruk ve öğrencileri karşılaşma öncesi yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlarken, kadro da şekillenmeye başladı. İşte Galatasaray'ın Sparta Prag maçındaki muhtemel 11'i...
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Çekya'nın Sparta Prag takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 316. mücadelesine çıkacak.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 315 müsabakanın 113'ünden galibiyetle ayrıldı. 118 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 426 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 468 gole engel olamadı.
SON 25 AVRUPA MAÇINDA 4 KEZ KAYBETTİ
Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 25 müsabakada sadece 4 kez mağlup oldu.
2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 13'ü UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 6'sı da "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 25 maça çıktı.
Galatasaray, bu süreçte 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
"KUPA 2"DE GALİBİYET SAYISI DAHA FAZLA
Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 93 maça çıktı.
1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı futbol turnuvasında 37 galibiyet, 31 beraberlik ve 25 yenilgi yaşadı.
Bu maçlarda rakip fileleri 145 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 115 gol gördü.
AVRUPA LİGİ'NDE SON 13 MAÇTA BİR KEZ KAYBETTİ
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 13 maçında sadece 1 kez mağlup oldu.
Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonunda mücadele ettiği "Kupa 2"de elemelerde İskoç ekibi St. Johnstone ile Danimarka temsilcisi Randers'i geçti. Grup aşamasında İtalya'nın Lazio, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ve Fransa'nın Olympique Marsilya takımlarıyla karşılaşan Galatasaray, namağlup lider olarak tur atladı.
Son 16 turunda İspanyol ekibi Barcelona ile eşleşen sarı-kırmızılılar turnuvaya veda etti. "Cimbom" 2021-2022 sezonundaki tek yenilgisini son maçta Barcelona karşısında yaşadı.
Galatasaray, söz konusu sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 12 maçın 5'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı ve birini kaybetti.
Sarı-kırmızılı takım, bu sezon ise play-off turunda dahil olduğu Avrupa Ligi'ne Sparta Prag galibiyetiyle başladı.
SPARTA PRAG İLE 6. RANDEVU
Galatasaray, Avrupa kupalarında yarın Sparta Prag ile 6. kez karşı karşıya gelecek.
Rekabette daha önce oynanan 5 maçta takımlar ikişer galibiyet elde ederken, bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray, tarihinde Çekya takımlarıyla oynadığı 9 maçta ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.
AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|35
|12
|8
|15
|42
|53
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|122
|29
|31
|62
|122
|210
|UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
|32
|22
|7
|3
|73
|34
|Kupa Galipleri Kupası
|32
|12
|7
|13
|42
|55
|UEFA Kupası ve Avrupa Ligi
|93
|37
|31
|25
|145
|115
|UEFA Süper Kupa
|1
|1
|-
|-
|2
|1
|Toplam
|315
|113
|84
|118
|426
|468
GALATASARAY HAZIRLIKLARI TAMAMLADI
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Çekya'nın Sparta Prag takımıyla yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleri ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışması yaptı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.
Antrenmanda yer almayan Serge Aurier, Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele, takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürdü.
İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Tete, Icardi
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