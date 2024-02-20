Mauro Icardi'den skandal hareket! Fenerbahçe tepki gösterdi: Tribünleri sahaya indirme çabasıdır
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan, Mauro Icardi'nin Süper Lig'deki Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesini istedi.
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Mauro Icardi'nin MKE Ankaragücü karşılaşmasında taraftara karşı yaptığı harekete yönelik açıklamada bulundu.
Burak Kızılhan, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye tepki gösterdi ve PFDK'ya sevk edilmesini istedi.
Burak Kızılhan açıklamasında, ''Sosyal medyada dolaşan rakip tribünlere yapılan hareketin görüntüsü seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabasıdır! Tribün çekimi ile her şeyin gözler önünde olduğu bu hareket TFF tarafından görülecek mi? Bu yanlış PFDK'ya sevk edilecek mi? merakla bekliyoruz…'' ifadelerini kullandı.
ANKARAGÜCÜ HAREKETE GEÇTİ
MKE Ankaragücü, Galatasaray karşılaşmasında Mauro Icardi'nin tribünlere yönelik yaptığı hareket nedeniyle TFF'ye ve gerekli kurullarına başvuru yapacaklarını açıkladı. MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, "18.02.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü -Galatasaray A.Ş. müsabakasında, Galatasaray profesyonel futbolcusu Mauro Icardi'nin tribünlerimize doğru yapmış olduğu sportmenlik dışı hareket ile ilgili olarak, gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
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