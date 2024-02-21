Okan Buruk’tan Prag maçı öncesi kritik açıklamalar! Ziyech, Aurier ve Kaan Ayhan takıma ne zaman dönecek? Tarih verdi...

"ÖNEMLİ OLAN KAZANMAYA DEVAM ETMEK"

Süper Lig'de 50 galibiyete en erken ulaşan teknik direktör unvanının yeni sahibi Okan Buruk oldu. Buruk, rekor hakkında, "Bana nasip oldu. Tenis değil, tek başıma bir şey yapmıyorum. Futbolcularımızla birlikte sadece kazanma odaklıyız. Camiamıza karşı sorumluluğumuz. Galatasaray'ın her maçı kazanması gerekir. Aslında camia olarak kazanıyoruz. Önemli olan Galatasaray'ın kazanmaya devam etmesi. Başkanımız, yönetim kurulumuz, taraftarımız her şeyi beraber yapıyoruz. Gücümüz birleştiğinde daha iyi şeyler yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"En büyük motivasyonumuz ilk maç. Rakibimiz ilk maçta ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Takım olarak buna konsantre olacağız. Rakibimizin iyi yönlerini bilmemiz gerekiyor. Çok önemli oyuncular yetiştiriyorlar. Çok değerli bir kulüp. Ne kadar zor bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Tribünde ne kadar taraftarımız olacağı maç günü belli oluyor. Çok iyi bir takıma, çok iyi bir atmosfere oynayacağımızı biliyorum."