Okan Buruk'tan Prag maçı öncesi kritik açıklamalar! Ziyech, Aurier ve Kaan Ayhan takıma ne zaman dönecek? Tarih verdi...
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile karşılaşacak olan Galatasaray, ilk maçın rövanşında rakibini mağlup ederek bir üst tura yükselmek istiyor. Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu mücadele öncesinde açıklamalarda buldu. Buruk, "Galatasaray her maçı kazanmak için sahaya çıkan bir takım. İlk maçın üstüne çıkarak daha iyi bir performans vermemizi bekliyorum." dedi. Öte yandan Buruk sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech, Serge Aurier ve Kaan Ayhan'ın son durumu hakkında konuştu.
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, son 32 turu rövanş maçı için Çek Cumhuriyeti'ne gitti. RAMS Park'ta Sparta Prag ile oynanan ilk maçı sarı kırmızılılar Kerem Demirbay, Dries Mertens ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-2 kazandı.
Okan Buruk, yarın Letna Stadyumu'nda oynanacak rövanş maçı öncesi basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:
"GALATASARAY HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKAR"
"Kazanıp son 16'ya kalmak istiyoruz. İlk maçtaki avantajı bir kenara bırakıp bu maça odaklanacağız. İlk maçta bizi ne kadar zorladıklarını biliyoruz. Hem savunmada hem hücumda dikkat etmemiz gerekiyor. Ligdeki son 3 deplasmanda iyi işler yaptık. Rakibimiz oynayan bir takım ama Galatasaray her maçı kazanmak için sahaya çıkan bir takım. İlk maçın üstüne çıkara daha iyi bir performans vermemizi bekliyorum. Rakibimizin hücumlarını bekliyoruz. Galatasaray takımı her maça kazanmak için çıkar. Yarınla ilgili bir toplantı yaptık. Yarın daha iyi bir performans göstereceğimize inanıyorum."
"ÖNEMLİ OLAN KAZANMAYA DEVAM ETMEK"
Süper Lig'de 50 galibiyete en erken ulaşan teknik direktör unvanının yeni sahibi Okan Buruk oldu. Buruk, rekor hakkında, "Bana nasip oldu. Tenis değil, tek başıma bir şey yapmıyorum. Futbolcularımızla birlikte sadece kazanma odaklıyız. Camiamıza karşı sorumluluğumuz. Galatasaray'ın her maçı kazanması gerekir. Aslında camia olarak kazanıyoruz. Önemli olan Galatasaray'ın kazanmaya devam etmesi. Başkanımız, yönetim kurulumuz, taraftarımız her şeyi beraber yapıyoruz. Gücümüz birleştiğinde daha iyi şeyler yapıyoruz." şeklinde konuştu.
"En büyük motivasyonumuz ilk maç. Rakibimiz ilk maçta ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Takım olarak buna konsantre olacağız. Rakibimizin iyi yönlerini bilmemiz gerekiyor. Çok önemli oyuncular yetiştiriyorlar. Çok değerli bir kulüp. Ne kadar zor bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Tribünde ne kadar taraftarımız olacağı maç günü belli oluyor. Çok iyi bir takıma, çok iyi bir atmosfere oynayacağımızı biliyorum."
ZIYECH, AURIER VE KAAN'IN DURUMLARINI AÇIKLADI
"Özellikle iki tane sakat oyuncumuz, 2-3 hafta içerisinde takımla olacaklardır. Hedefimiz Beşiktaş maçı. Kaan'ın da bu dönemde ağrıları var ama idareli olarak oynatmak istiyoruz. Fernando Muslera'nın sözleşmesi ise; taraftar da kulüp de onu çok seviyor. Sözleşmesinde bir sıkıntı olmayacak. İsteğimiz onunla devam etmek. Mart ayında ara var, o arada hem toparlanmak hem de sakat oyuncuların dönüşü var, transfer dönemi içinde bir çözüm bulabiliriz. Yapacağımız çalışmalarla tam olarak hazır olacağımızı düşünüyorum. Muslera, Galatasaray'ın kaptanı. Galatasaray taraftarı, onu çok seviyor; o, Galatasaray'ı çok seviyor. Muslera ile ilgili ileriye dönük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bizim için çok değerli bir oyuncu. İnşallah bizimle devam edeceğini düşünüyorum."
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