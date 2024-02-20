Sparta Prag-Galatasaray maçına İngiliz hakem

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılıların Çekya ekibiyle deplasmanda oynayacağı mücadelede Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Gary Beswick ve Adam Nunn gerçekleştirecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise John Brooks olacak.