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Sparta Prag-Galatasaray maçına İngiliz hakem

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.02.2024 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
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Sparta Prag-Galatasaray maçına İngiliz hakem

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçını yönetecek hakem belli oldu. UEFA, Sparta Prag-Galatasaray maçına İngiliz hakem Anthony Taylor'ı atadı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 22 Şubat Perşembe günü oynanacak Sparta Prag-Galatasaray maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılıların Çekya ekibiyle deplasmanda oynayacağı mücadelede Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Gary Beswick ve Adam Nunn gerçekleştirecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise John Brooks olacak.

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