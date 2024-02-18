Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maçı şifresiz izlenir mi? MUHTEMEL 11’LER...

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 104. kez karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 25 haftada 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle başarılı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, topladığı 66 puanla lider konumda bulunuyor. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alıyor. Peki Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?