Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maçı şifresiz izlenir mi? MUHTEMEL 11'LER...
Fenerbahçe'nin kayıpsız bir hafta geçirdiği dönemde, Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Liderlik koltuğunu tekrar ele geçirmeyi hedefleyen Okan Buruk ve ekibi, Avrupa Kupası'nda kazandıkları maçla moral buldu. Galatasaray'ın maç kadrosunda bazı eksik isimlerin bulunması dikkat çekiyor. Ankaragücü-Galatasaray karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek.
Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 104. kez karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 25 haftada 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle başarılı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, topladığı 66 puanla lider konumda bulunuyor. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alıyor. Peki Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı Ankaragücü Galatasaray maçıyla devam edecek. Ankaragücü evinde Galatasaray'ı konuk ediyor.
Ankaragücü Galatasaray maçı 18 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Ankaragücü Galatasaray mücadelesi Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.
MUHTEMEL 11
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un MKE Ankaragücü karşısında Muslera, Barış Alper, Nelsson, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Icardi 11'ini tercih etmesi bekleniyor.
GALATASARAY'IN 25 GALİBİYETİ BULUNUYOR
Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 51 kez karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, başkentteki maçlarda MKE Ankaragücü karşısında 25 galibiyet aldı. MKE Ankaragücü kendi sahasında Galatasaray'a karşı 15 galibiyet elde etti. Taraflar arasında Ankara'da oynanan 11 maç ise berabere bitti.
Söz konusu 51 maçta Galatasaray'ın 83 golüne, MKE Ankaragücü 53 golle karşılık verdi.
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