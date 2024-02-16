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Galatasaray Sparta Prag'ı Icardi ile geçti Okan Buruk yeni rekor kırdı

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.02.2024
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Galatasaray Sparta Prag’ı Icardi ile geçti Okan Buruk yeni rekor kırdı

Son dakika Galatasaray haberleri | UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı son dakikada Icardi'nin golüyle geçen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk rekor kırdı. UEFA Avrupa Ligi'nin format değişikliğine gittiği 2009-10 sezonundan bu yana turnuvada en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Türk teknik direktör oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin güncel formatına geçtiği 2009-10'dan bu yana bu turnuvada en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Türk teknik direktör Okan Buruk.

Deneyimli teknik adam çıktığı 11 karşılaşmanın 6'sından galibiyetle ayrılırken yüzde 54.5'luk oran tutturmayı başardı.

Ayrıca Sparta Prag'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray, Avrupa Ligi'nin güncel formatına geçtiği 2009-10'dan bu yana grup aşamaları sonrasındaki ilk galibiyetini aldı (4B 4M)

OLIVEIRA 2 AY SONRA KADRODA
Galatasaray'da göğüs kasından sakatlanan ve ülkesi Portekiz'de ameliyat edilmesinin ardından tedavisini tamamlayan Sergio Oliveira, yaklaşık 2 ay sonra Sparta Prag maçı ile sahalara geri döndü. Yeni transfer Serge Aurier, Okan Buruk'un tercihiyle kadroya alınmazken Ziyech sakatlığı, Köhn de Avrupa listesinde olmadığı için dün tribündeydi.

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