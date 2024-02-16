Galatasaray Sparta Prag’ı Icardi ile geçti Okan Buruk yeni rekor kırdı

OLIVEIRA 2 AY SONRA KADRODA

Galatasaray'da göğüs kasından sakatlanan ve ülkesi Portekiz'de ameliyat edilmesinin ardından tedavisini tamamlayan Sergio Oliveira, yaklaşık 2 ay sonra Sparta Prag maçı ile sahalara geri döndü. Yeni transfer Serge Aurier, Okan Buruk'un tercihiyle kadroya alınmazken Ziyech sakatlığı, Köhn de Avrupa listesinde olmadığı için dün tribündeydi.

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