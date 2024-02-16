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Galatasaray'dan yeni transfer Serge Aurier'in sakatlığı ile ilgili açıklama

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.02.2024
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Galatasaray’dan yeni transfer Serge Aurier’in sakatlığı ile ilgili açıklama

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da devre arası kadroya katılan Fildişili sağ bek Serge Aurier'in sakatlığı ile ilgili bir açıklama yayınlandı.

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