Galatasaray avantaj için sahaya çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Sparta Prag'ı avlayacağı muhtemel 11'i...
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalabilmek için evinde Sparta Prag'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı ekipte Hakim Ziyech dışında eksik kalmazken, yeni transferlerden Derrick Köhn de statü nedeniyle forma giyemeyecek. Maç öncesi teknik direktör Okan Buruk'un kafasındaki 11'i netleştirdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 15 Şubat Perşembe günü Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2. eleme turundan başladığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara girdi.
Sarı-kırmızılılar, Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United takımlarının olduğu A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle tamamladı. "Cimbom" topladığı 5 puanla üçüncü oldu ve yoluna "Kupa 2"de devam etme hakkı kazandı.
Çekya Ligi şampiyonu Sparta Prag ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda sonradan Galatasaray'ın grubuna düşecek Kopenhag'a elendi. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i eleyen Sparta Prag, adını gruplara yazdırdı.
C Grubu'nda İskoçya'nın Rangers, İspanya'nın Real Betis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Aris Limassol takımlarıyla mücadele eden Çekya temsilcisi, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sparta Prag, topladığı 10 puanla grubu ikinci sırada bitirerek play-off turuna kaldı.
İki takım arasındaki rövanş müsabakası 22 Şubat Perşembe günü Çekya'da yapılacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmeyi geçen takım, son 16 turuna yükselecek.
BU SEZON SAHASINDA 1 KEZ YENİLDİ
Galatasaray, bu sezon iç sahadaki resmi maçlarda sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon taraftarı önünde çıktığı 13 Süper Lig müsabakası ile 2 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin tamamını kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında yaptığı 3 mücadeleyi de galip tamamlayan "Cimbom" grup aşamasındaki 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu mağlubiyeti Bayern Münih karşısında yaşadı.
AFRİKA ŞAMPİYONU AURIER GÖRÜCÜYE ÇIKACAK
Kaptanı olduğu Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olan yeni transfer Serge Aurier, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyecek.
Fildişi Sahili, ev sahibi olduğu turnuvanın finalinde Nijerya'yı 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Ülkesinin formasını terleten yeni transfer Aurier, organizasyon sonrasında Türkiye'ye gelerek takımla çalışmalara başladı. Tecrübeli sağ bek, Okan Buruk'un formayı vermesi durumunda yeni takımıyla ilk ilk heyecanını taraftarı önünde yaşayacak.
ABDÜLKERİM VE OLIVEIRA TAKIMA DÖNECEK
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıklarını atlatan Abdülkerim Bardakcı ile Sergio Oliveira, müsabakada forma giyebilecek. Süper Lig'in 22. haftasında 21 Ocak'ta deplasmanda yapılan Trabzonspor maçında sakatlanan Abdülkerim, 4 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçını kaçırdı.
Antrenmanda göğüs kasından sakatlanan ve ameliyat edildiği ülkesi Portekiz'de tedavisini tamamlayan Oliveira ise yaklaşık 2 ay sonra sahalara dönecek. Son maçına 8 Aralık 2023'te çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, 10 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası maçında forma giyemedi. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Hakim Ziyech müsabakada süre alamayacak.
YENİ TRANSFER KÖHN FORMA GİYEMEYECEK
Sarı-kırmızılı takımda yeni transferlerden Derrick Köhn, statü gereği karşılaşmada oynayamayacak.
Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna Carlos Vinicius, Serge Aurier ve Derrich Köhn'ü kattı. Sezon başında İtalya temsilcisi Genoa'ya kiralanan Berkan Kutlu da takıma geri döndü.
Sezon başında UEFA'ya bildirilen kadroda 3 değişiklik yapabilen Galatasaray, takımdan ayrılan Sacha Boey, Angelino ve Cedric Bakambu'nun yerine Vinicius, Aurier ve Berkan'ı listeye ekledi. UEFA'ya bildirim yapılmasından sonra transferi gerçekleşen Köhn, Avrupa kadrosu dışında kaldı.
Galatasaray, UEFA kadrosunda yer almayan genç futbolcu Eyüp Aydın'dan da yararlanamayacak.
İşte G.Saray'ın Sparta Prag maçı muhtemel 11'i:
Muslera, Kaan, Sanchez, Nelsson, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi
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