Galatasaray kritik virajda! Sparta Prag maçı hazırlıkları tamamlandı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Sparta Prag maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.