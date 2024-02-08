Cimbom'dan dünya yıldızına kanca! Yılın transferi geliyor...
Trendyol Süper Lig'de yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon üç kulvarda mücadele eden Galatasaray, ara transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna Carlos Vinicius ve Serge Aurier gibi yıldız isimleri takviye eden Cimbom, dünyaca ünlü yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar...
Ara transfer döneminde Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
ORTA SAHAYA YENİ ASLAN!
Bir yandan gelecek sezonun da planlamasını yapan Galatasaray, Dries Mertens ile dönüşümlü oynayabilecek bir orta saha arayışına girdi.
BURUK'UN TRANSFER LİSTESİNDE YER ALIYOR
Okan Buruk'un transfer listelerine göre girişimlerini sürdüren Galatasaray yönetimi, sürpriz bir oyuncuya gidecek.
RAFA SiLVA CİMBOM YOLUNDA
Transferde atağa kalkan ve titiz bir operasyon yürüten Galatasaray, orta sahaya ofansif özellikleri yüksek olan bir futbolcuyu takviye edebilmek için harekete geçti.
Habere göre Cimbom'un, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen ofansif orta saha Rafa Silva'yı gelecek sezon için gözüne kestirdiği ortaya çıktı.
AVRUPA KULÜPLERİ PEŞİNE DÜŞTÜ
Bu sezon Portekiz devi Benfica'da 32 karşılaşmada forma giyip 12 gol, 11 de asist üreten Rafa Silva, geçen sezon da 14 gol, 9 asistle 23 gole katkı vermişti.
30 yaşındaki Portekizli oyuncu için Galatasaray'ın uzun vadeli bir kontrat teklifi düşündüğü öğrenildi.
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