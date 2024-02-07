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Galatasaray'dan transferde son gün bombası! Derrick Köhn imza için İstanbul'a geliyor

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.02.2024 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
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Galatasaray’dan transferde son gün bombası! Derrick Köhn imza için İstanbul’a geliyor

Son dakika haberine göre Galatasaray, Almanya'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Derrick Köhn ile anlaşma sağladı. Futbolcunun gece saatlerinde Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

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