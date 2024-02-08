Galatasaray'da iki ayrılık birden! Halil Dervişoğlu ve Kazımcan Karataş kiralanıyor
Transfer döneminin bitimine saatler kala Galatasaray'da hareketli anlar yaşanıyor. Sol beke Almanya'dan Derrick Köhn'ü transfer eden sarı-kırmızılı ekipte Halil Dervişoğlu ve Kazımcan Karataş'ın kiralık olarak gönderileceği öğrenildi.
Transfer döneminin sonlarına gelinirken Galatasaray'da flaş ayrılıklar yaşanabilir.
Halil Dervişoğlu ve Kazımcan Karataş'ın kiralık olarak takımdan ayrılacağı belirtildi.
Sarı kırmızılı takımda; Halil Dervişoğlu'nun Çaykur Rizespor'a, Kazımcan Karataş'ın ise Ankaragücü'ne kiralık olarak gönderileceği kaydedildi.
TRT Spor'un haberine göre; Ankaragücü, Kazımcan'ın kiralanması için Galatasaray ile anlaşma sağladı.
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