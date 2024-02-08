Galatasaray’da iki ayrılık birden! Halil Dervişoğlu ve Kazımcan Karataş kiralanıyor

Sarı kırmızılı takımda; Halil Dervişoğlu'nun Çaykur Rizespor'a, Kazımcan Karataş'ın ise Ankaragücü'ne kiralık olarak gönderileceği kaydedildi.

TRT Spor'un haberine göre; Ankaragücü, Kazımcan'ın kiralanması için Galatasaray ile anlaşma sağladı.