Angelino yeni takımı için İtalya'da! Aslan'ın yıldızı Roma'nın yolunu tuttu...
Galatasaray'ın kadroda düşünmeyerek yollarını ayırmaya çalıştığı Angelino İtalyan ekibi Roma'nın yolunu tuttu. İspanyol sol bek, sağlık kontrolleri ve resmi imza için İtalya'ya gitti. İşte detaylar...
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Angelino'nun yeni takımı belli oldu. Roma, sarı kırmızılı takımın sözleşmesini feshetmeye hazır olduğu Angelino için Leipzig ile anlaşma sağladı.
Roma oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacak. Sözleşmede ayrıca 6 milyon euroluk zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu da bulunacak.
İTALYA'YA GİTTİ
İspanyol sol bek, sağlık kontrolleri ve resmi imza için İtalya'ya gitti.
G.SARAY'DA KADROYA ALINMADI
Galatasaray'ın Angelino için Leipzig ile yaptığı anlaşmada 27 yaşındaki futbolcunun 20 maça çıkması durumunda 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu yer alıyordu. Angelino, son olarak 12 Aralık'taki Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag karşılaşmasında sarı-kırmızılılardaki 19. maçına çıkmış ve opsiyon nedeniyle daha sonra forma şansı bulamamıştı.
Angelino'nun adı Roma dışında Torino ve Marsilya ile de anılmıştı. Galatasaray'da 19 maça çıkan Angelino, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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