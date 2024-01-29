Angelino yeni takımı için İtalya’da! Aslan’ın yıldızı Roma’nın yolunu tuttu...

Roma oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacak. Sözleşmede ayrıca 6 milyon euroluk zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu da bulunacak.

İTALYA'YA GİTTİ

İspanyol sol bek, sağlık kontrolleri ve resmi imza için İtalya'ya gitti.