Mauro Icardi'nin yanına dünya yıldızı! Okan Buruk onayı verdi
Bu sezon üç kulvarda mücadele eden Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosundaki eksik bölgelere takviyeler yapmak istiyor. Bu bağlamda devre arası transfer çalışmalarında sıcak günler geçiren Cimbom, Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin yanına çilek transferi yapmaya hazırlanıyor.
Hem Trendyol Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
ARA TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZLANDI
Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
GALATASARAY'DA YAPRAK DÖKÜMÜ!
Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler olarak öne çıkan Ndombele, Angelino ve Sergio Oliveira gibi isimlerin yerine gelecek oyuncular için harekete geçmeye başladı.
Futbolcular için beklentilerin bir hayli uzağında kalmasından ötürü Buruk'un iki oyuncu yerine takviye talep ettiği biliniyor.
Ayrıca deneyimli çalıştırıcı, Mauro Icardi'yi destekleyecek ve performansını yukarı çekecek yıldız bir isim istedi.
OKAN BURUK YÖNETİME BİLDİRDİ
Buruk, hazırladığı transfer raporunu yönetime teslim etti. Kurmaylar, hücum hattındaki rotasyonu kuvvetlendirmek için çalışmalara başladı.
DÜNYA YILDIZI GÜNDEME GELDİ
Yönetimin transferde rotası Fransa olacak. Galatasaray'da gündemine Alexandre Lacazette'in olduğu öğrenildi. Yıldız oyuncu Olympique Lyon forması giyiyor.
Lacazette daha önce Olympique Lyon'dan Arsenal'e 53 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
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