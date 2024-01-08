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Galatasaray'da yaprak dökümü! Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.01.2024
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Galatasaray’da yaprak dökümü! Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor

Süper Lig ve Avrupa'da sezona bomba gibi bir giriş yapan Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktüroğlu için hareketli günler yaşanıyor. Genç yetenek, Avrupa devinin radarına girdi. Aktürkoğlu ara transfer döneminde takımdan ayrılabilir. İşte detaylar...

Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor.

Bir yandan da devre arası transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Aslan, sürpriz bir transfer gelişmesiyle karşı karşıya.

DÜNYA DEVİ AKTÜRKOĞLU İÇİN DEVREYE GİRDİ

Galatasaray'ın son yıllarda en başarılı oyuncularından birisi olan Kerem Aktürkoğlu için dünya devi devreye girdi.

Bu sezon gösterdiği performans nedeniyle sık sık eleştirilen yıldız futbolcu, Konyaspor maçında kaçırdığı gollerle de dikkat çekmişti.

2020 yılında 24Erzincanspor'dan bedelsiz transfer edilen 25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın en çok skor katkısı yapan isimlerinden birisi oldu.

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

A Spor'un haberine göre; Hollanda Ligi'nin en köklü takımı olan Ajax, Kerem Aktürkoğlu için nabız yokluyor.

Steven Bergwijn ile yollarını ayırması beklenen Hollanda ekibi, yıldız oyuncunun yerine Kerem Aktürkoğlu'nu düşünüyor.

Haberde Hollanda ekibinin uzun süredir Kerem'i takip ettiği belirtilirken kısa süre içerisinde resmi teklif yapılacağı da yazıldı.

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