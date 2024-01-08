Galatasaray'da yaprak dökümü! Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor
Süper Lig ve Avrupa'da sezona bomba gibi bir giriş yapan Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktüroğlu için hareketli günler yaşanıyor. Genç yetenek, Avrupa devinin radarına girdi. Aktürkoğlu ara transfer döneminde takımdan ayrılabilir. İşte detaylar...
Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor.
Bir yandan da devre arası transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Aslan, sürpriz bir transfer gelişmesiyle karşı karşıya.
DÜNYA DEVİ AKTÜRKOĞLU İÇİN DEVREYE GİRDİ
Galatasaray'ın son yıllarda en başarılı oyuncularından birisi olan Kerem Aktürkoğlu için dünya devi devreye girdi.
Bu sezon gösterdiği performans nedeniyle sık sık eleştirilen yıldız futbolcu, Konyaspor maçında kaçırdığı gollerle de dikkat çekmişti.
2020 yılında 24Erzincanspor'dan bedelsiz transfer edilen 25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın en çok skor katkısı yapan isimlerinden birisi oldu.
Steven Bergwijn ile yollarını ayırması beklenen Hollanda ekibi, yıldız oyuncunun yerine Kerem Aktürkoğlu'nu düşünüyor.
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