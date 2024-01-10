Galatasaray’a İspanyol sol bek! Okan Buruk aradığı ismi Premier Lig’de buldu

KİRALAMA TEKLİFİ

İngiliz ekibinde bu sezon sadece 3 maçta forma şansı bulabilen yıldız isim için Galatasaray sezon sonuna kadar kiralama teklifi yaparken, Wolverhampton'ın ise bu teklifi reddederek oyuncuyu bonservisiyle vermek istediği öğrenildi. Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde bu isim için bir hamle daha yapacağı belirtilirken, 10 gün içerisinde transferi bitirmek için tüm imkanların seferber edileceği kaydedildi.