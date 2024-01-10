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Galatasaray'a İspanyol sol bek! Okan Buruk aradığı ismi Premier Lig'de buldu

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Giriş Tarihi: 10.01.2024 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
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Galatasaray’a İspanyol sol bek! Okan Buruk aradığı ismi Premier Lig’de buldu

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, sol bek mevkisi için aradığı ismi Premier Lig'de buldu. İspanyol sol bekin transferi için devreye giren sarı-kırmızılı ekip Wolverhampton'a Jonny Otto'yu kiralama teklifini yaptı. İngiliz temsilcisi ise yıldız ismi bonservisiyle vermek istiyor.

Süper Lig'de şampiyonluk, UEFA Avrupa Ligi'nde ise en az final hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Sol bek ve orta saha için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte aranan isim Premier Lig'de bulundu. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sol bek alternatifleri üzerinde çalışma yürüten yönetim, Wolverhampton forması giyen İspanyol sol bek Jonny Otto'yu kadroya katabilmek için düğmeye bastı.

KİRALAMA TEKLİFİ
İngiliz ekibinde bu sezon sadece 3 maçta forma şansı bulabilen yıldız isim için Galatasaray sezon sonuna kadar kiralama teklifi yaparken, Wolverhampton'ın ise bu teklifi reddederek oyuncuyu bonservisiyle vermek istediği öğrenildi. Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde bu isim için bir hamle daha yapacağı belirtilirken, 10 gün içerisinde transferi bitirmek için tüm imkanların seferber edileceği kaydedildi.

KADRO DIŞI KALDI
Otto geçtiğimiz haftalarda antrenmanda bir genç futbolcuya dirsek attığı ve bir antrenörle yaşadığı tartışma sonrası tükürdüğü gerekçesiyle İngiliz kulübü tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

JONNY OTTO KİMDİR?
Jonny Otto, tam adıyla Jonathan Castro Otto, İspanyol profesyonel futbolcudur. Defans pozisyonunda oynayan Jonny, özellikle sol bek olarak bilinir, ancak sağ bek olarak da oynayabilmektedir. Oyuncu kariyerine İspanya'nın Celta Vigo takımının altyapısında başlamış ve daha sonra A takıma yükselmiştir.

Jonny, Celta Vigo'daki performansıyla dikkat çekmiş ve 2015 yılında Atletico Madrid'e transfer olmuştur. Ancak, Atletico Madrid'de düzenli oynamakta zorlanınca, 2016-2017 sezonunda Deportivo Alavés'e kiralık olarak gönderilmiştir. Burada gösterdiği başarılı performansla tekrar dikkatleri üzerine çekmiştir.

2018 yılında Jonny, İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton Wanderers'a transfer olmuştur. Wolves'ta gösterdiği istikrarlı ve güçlü performans ile takımının önemli oyuncularından biri haline gelmiştir. Defansif yeteneklerinin yanı sıra hücuma katkısıyla da tanınan Jonny, Wolves forması altında başarılı maçlar çıkarmıştır.

Jonny ayrıca İspanya Milli Takımı'nda da forma giymiştir. Milli takımdaki ilk maçına 2018 yılında çıkan bu futbolcu, o zamandan beri uluslararası alanda da kendini kanıtlamaya çalışmaktadır.

Kısacası, Jonny Otto, modern bir defans oyuncusu olarak, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde kendini kanıtlamış ve takımlarının savunma hattında önemli bir rol oynamıştır. Wolverhampton Wanderers'daki performansıyla Premier Lig'de tanınan ve saygı gören bir oyuncudur.

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