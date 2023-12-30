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Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu ameliyat oldu

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 30.12.2023 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
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Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu ameliyat oldu

Son dakika haberi... Galatasaray'da forma giyen yıldız milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, ameliyat oldu.

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