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Galatasaray’da Ziyech şoku!

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.01.2024
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Galatasaray’da Ziyech şoku!

Galatasaray’da sezon başı İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den kiralık olarak takıma kattığı Faslı oyuncu Hakim Ziyech, devre arasında takımdan ayrılabilir.

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