Eski Fenerbahçeli yıldız Galatasaray yolunda! Cimbom transferde gaza bastı! Şampiyonluk için tecrübeli isim...

ESKİ FENERBAHÇELİ İSİM GÜNDEMDE

Cimbom uzun araştırmalar sonucu istenen profilde futbolcuları belirledi. Bu isimlere izleme komitesi ve Okan Buruk da onay verdi.

Bu doğrultuda sarı kırmızıların sürpriz bir yıldızın peşinde olduğu ortaya çıktı. Aslan'ın devre arasında çok konuşulacak bir futbolcuyu transfer edeceği öne sürüldü.

Galatasaraylı idarecilerin geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe forması giyen o isim için devrede olduğu iddia edildi. Sarı kırmızılılar bu transferi gerçekleştirmesi durumunda ezeli rakibine psikolojik olarak önemli bir üstünlük sağlayacak.