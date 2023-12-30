Eski Fenerbahçeli yıldız Galatasaray yolunda! Cimbom transferde gaza bastı! Şampiyonluk için tecrübeli isim...
Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3.sırada tamamlayan ancak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'da devre arasının yaklaşmasıyla transfer çalışmaları da hız kazandı. Yönetim son transfer sezonunda alınan oyuncuların verdiği katkıdan memnun olmazken Aslan'ın gündemine eski Fenerbahçeli yıldız geldi. İşte detaylar...
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar ocak ayında flaş isimleri kadrosuna katarak üst üste 2. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.
EN AZ ÜÇ TAKVİYE OLACAK
Yönetim, transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala görüşmelerini hızlandırdı. Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda sezonun ikinci yarısı için en az 3 takviye yapılması bekleniyor.
Galatasaray'da transfer yapılacak bölgelerin ise savunma, orta saha ve forvet hattına olacağı kaydedildi. Listesinde hem yerli hem de yabancı birçok oyuncu bulunan sarı kırmızılılar, mali koşullara uygun ve kalitesi yüksek isimleri kadrosuna katmayı planlıyor.
YILDIZLAR SINIFTA KALDI
Yönetim özellikle yaz ayında flaş yıldızları transfer etmişti. Ancak bu oyunculardan bazıları istenen katkıyı sağlayamadı.
Sarı kırmızılı idareciler aynı hatayı ocak ayında tekrarlamak istemiyor. Galatasaray, ara transferde takma direkt katkı sağlayacak ve soru işareti yaratmayacak profilde net futbolcuları kadrosuna katmayı hedefliyor.
ESKİ FENERBAHÇELİ İSİM GÜNDEMDE
Cimbom uzun araştırmalar sonucu istenen profilde futbolcuları belirledi. Bu isimlere izleme komitesi ve Okan Buruk da onay verdi.
Bu doğrultuda sarı kırmızıların sürpriz bir yıldızın peşinde olduğu ortaya çıktı. Aslan'ın devre arasında çok konuşulacak bir futbolcuyu transfer edeceği öne sürüldü.
Galatasaraylı idarecilerin geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe forması giyen o isim için devrede olduğu iddia edildi. Sarı kırmızılılar bu transferi gerçekleştirmesi durumunda ezeli rakibine psikolojik olarak önemli bir üstünlük sağlayacak.
G.SARAY'DAN KJAER BOMBASI!
Galatasaray, İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Simon Kjaer'i kadrosuna katmayı planlıyor.Cimbom'un, bir dönem Fenerbahçe'de boy gösteren tecrübeli oyuncu için Milan'la ilk teması kurduğu öne sürüldü.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre, 34 yaşındaki stoperin ise İtalya'dan ayrılma kararı aldığı ve Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Bu sezon Milan'da az forma şansı bulan Danimarkalı defansın, artık İtalya'dan ayrılmak istediği bildirildi. Sarı kırmızılıların, sözleşmesi 2024'ün haziran ayında sona erecek Kjaer için 2 milyon Euro civarında bir teklif yapmayı düşündüğü iddia edildi.
Öte yandan Milan'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kjaer'den az da olsa bonservis bedel, kazanmak istediği ifade edildi. Transferin önümüzdeki bir hafta içinde netleşmesi ve Kjaer'in Galatasaray ile anlaşması bekleniyor.
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