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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hastaneye yatırıldı! Durumu tomografi sonrası netlik kazanacak

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.12.2023 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hastaneye yatırıldı! Durumu tomografi sonrası netlik kazanacak

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, akut pankreatit şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Özbek'in durumu tomografi sonrası netleşecek. İşte detaylar...

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