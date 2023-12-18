Galatasaray'da Okan Buruk'tan iki Fenerbahçe derbisi için büyük sürpriz! Tercih edeceği isim belli oldu...
Galatasaray'da geçen sezon sol bek sorununu çözmesi amacıyla transfer edilen Angelino beklenen performansın çok uzağında kalırken sarı kırmızılılar bu bölgeye yeni bir takviye için kolları sıvadı. Ancak teknik direktör Okan Buruk devre arasına kadar üst üste oynanacak iki Fenerbahçe derbisine yönelik flaş bir karar aldı. İşte detaylar...
Galatasaray'da yaz başında büyük umutlarla kadroya katılan ancak beklentileri karşılayamayan Angelino artık sarı-kırmızılı takımda süre alamayacak.
ANGELINO'YA FORMA VERİLMEYECEK
Kopenhag deplasmanında 19. kez formayı giyen İspanyol sol bek, 20 maça bağlı 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu nedeniyle kadro dışı kaldı.
SOL BEKE YENİ İSİM GELİYOR
Ajax'ın ilgilendiği tecrübeli oyuncu ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılı yönetim, 11 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde yerine takviye yapacak.
DEVRE ARASINA KADAR BARIŞ ALPER
Savunmanın solunda daha önce Kazımcan Karataş ve Abdülkerim Bardakcı'yı oynatan teknik direktör Okan Buruk, sol bek transferine kadar bu bölgede Barış Alper Yılmaz'ı kullanma kararı aldı.
DERBİLER DAHİL 4 MAÇ VAR
Antrenmanlarda 23 yaşındaki oyuncuya sol bek pozisyonunda işin savunma kısmında dikkat etmesi gerekenler tek tek detaylı olarak gösterilecek.
2 FENERBAHÇE MAÇINDA DA...
11 Ocak'a kadar Galatasaray'ı Süper Lig'de Karagümrük, Fenerbahçe, Konyaspor maçları ve Fenerbahçe ile oynanacak TFF Süper Kupa bekliyor. İkisi derbi, bu dört karşılaşmada Barış Alper Yılmaz sol bekte görev yapacak.
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