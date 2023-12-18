Galatasaray’da Okan Buruk’tan iki Fenerbahçe derbisi için büyük sürpriz! Tercih edeceği isim belli oldu...

2 FENERBAHÇE MAÇINDA DA...

11 Ocak'a kadar Galatasaray'ı Süper Lig'de Karagümrük, Fenerbahçe, Konyaspor maçları ve Fenerbahçe ile oynanacak TFF Süper Kupa bekliyor. İkisi derbi, bu dört karşılaşmada Barış Alper Yılmaz sol bekte görev yapacak.