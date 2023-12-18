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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Edin Dzeko şoku! İdmana çıkmadı

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.12.2023 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023
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Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi Edin Dzeko şoku! İdmana çıkmadı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de gol krallığında Icardi ile çekişen yıldız forvet Edin Dzeko, Kayserispor ve Galatasaray maçları öncesi sakatlık geçirdi. Sarı-lacivertlilerin bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan yıldız gocünün MR'ının çekildiği ve durumunun yarın netlik kazanacağı öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de şok bir gelişme yaşandı.

NTV'de yer alan habere göre; sarı-lacivertlilerin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, takımının pazartesi günü gerçekleştirdiği antrenmanda yer almadı.

MR'ı çekilen Boşnak forvetin durumunun salı günü netlik kazanacağı öğrenildi.

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