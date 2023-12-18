Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske'den Galatasaray eşleşmesi değerlendirmesi
İsviçre’nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi’nde yapılan kura çekiminin ardından sarı-kırmızılı ekip Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu’nda Çekya'dan Sparta Prag ile eşleşti. Sparta Prag Teknik Direktörü Briaan Priske'den, kura çekiminin ardından Galatasaray ile ilgili dikkat çeken sözler...
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşti. Kura çekiminin ardından Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, Galatasaray eşleşmesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
İŞTE BRIAN PRISKE'NİN SÖZLERİ:
Kuralar çekilmeden önce güçlü bir rakiple eşleşeceğimizi tehmin etmiştik. Şampiyonlar Ligi'nden gelen bir takımla eşleşecektik ve bu takım Galatasaray oldu.
Kaliteli bir kadroları var ve güçlü bir takım. Hücum güçleri çok yüksek ve bireysel olarak yetenekli oyuncuları var.
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