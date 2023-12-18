Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske’den Galatasaray eşleşmesi değerlendirmesi

İŞTE BRIAN PRISKE'NİN SÖZLERİ:

Kuralar çekilmeden önce güçlü bir rakiple eşleşeceğimizi tehmin etmiştik. Şampiyonlar Ligi'nden gelen bir takımla eşleşecektik ve bu takım Galatasaray oldu.

Kaliteli bir kadroları var ve güçlü bir takım. Hücum güçleri çok yüksek ve bireysel olarak yetenekli oyuncuları var.