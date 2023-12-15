Galatasaray sol bek transferini bitiriyor! Yönetim 4 yıldızdan birini getirecek! Çıkarma hazırlığı...
Galatasaray'da devre arası transfer sezonunun yaklaşmasıyla birlikte artık kanayan yara haline gelen sol bek mevkisi için transfer çalışmaları başladı. Sarı kırmızılı yönetim bu konuda net bir transfer yaparak sorunu rafa kaldırmayı hedeflerken 4 isim gündemde. İşte detaylar...
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sol bek transferi için çalışmalara başladıklarını açıklamasının ardından sol bekte artık macera aramak istemeyen sarı-kırmızılılar garanti isimlere gitmeye başladı. Aslan bu hamleyle birlikte ligde, Avrupa'da ve kupada hedefe ilerlemeyi hedefliyor.
4 İSİM BELİRLENDİ
Roma'dan Leonardo Spinazzola, Manchester City'den Sergio Gomez, Santos'tan Felipe Jonatan ve Brestois'ten Bradley Locko sol bek adayları arasında başı çekiyor.
İTALYA'YA ÇIKARMA HAZIRLIĞI
Bu doğrultuda kısa süre önce Roma'nın 30 yaşındaki sol beki Leonardo Spinazzola'yı gündemine alan Galatasaray, birkaç gün içerisinde İtalya'ya çıkarma yaparak nabız yoklayacak.
SPİNAZZOLA SICAK BAKIYOR
Roma'yla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve şu ana kadar kontrat konusunda bir anlaşma sağlanmayan tecrübeli savunmacı, Galatasaray'ın ilgisine sıcak yaklaşıyor.
ANGELINO'NUN BÜTÇESİ SPINAZZOLA'YA
Bu noktada hocası Mourinho'nun oyuncuyla ilgili vereceği karar da büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Roma'nın oyuncuyu satmayı kabul etmesi ve bonservis bedelini uygun tutması halinde, yıllık maaş teklifini yüksek tutacak.
Roma'da en fazla maaş alan isimler arasında yer alan Spinazzola'nın, yine bu yönde bir maddi beklenti içerisinde olduğu belirtildi. Angelino'nun 6.5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan Galatasaray Yönetimi, söz konusu bütçeyi tamamen Spinazzola transferine ayırmış durumda.
KATKI YAPAMADI
Galatasaray'ın sol bek problemini çözmek için yaz transfer döneminde Angelino'yu kadrosuna katmıştı. Cimbom, şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte İspanyol sol beki Leipzig'den kiralamıştı. Angelino, sarı-kırmızılı takıma istenilen katkıyı veremedi. İspanyol yıldız sarı-kırmızılı formayı 19 maçta giydi. Şimdiye kadar sadece 1 gol ve 1 asist üretebildi.
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