Galatasaray sol bek transferini bitiriyor! Yönetim 4 yıldızdan birini getirecek! Çıkarma hazırlığı...

ANGELINO'NUN BÜTÇESİ SPINAZZOLA'YA

Bu noktada hocası Mourinho'nun oyuncuyla ilgili vereceği karar da büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Roma'nın oyuncuyu satmayı kabul etmesi ve bonservis bedelini uygun tutması halinde, yıllık maaş teklifini yüksek tutacak.

Roma'da en fazla maaş alan isimler arasında yer alan Spinazzola'nın, yine bu yönde bir maddi beklenti içerisinde olduğu belirtildi. Angelino'nun 6.5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan Galatasaray Yönetimi, söz konusu bütçeyi tamamen Spinazzola transferine ayırmış durumda.