15 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray sol bek transferini bitiriyor! Yönetim 4 yıldızdan birini getirecek! Çıkarma hazırlığı...

Galatasaray sol bek transferini bitiriyor! Yönetim 4 yıldızdan birini getirecek! Çıkarma hazırlığı...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.12.2023 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023
ABONE OL
Galatasaray sol bek transferini bitiriyor! Yönetim 4 yıldızdan birini getirecek! Çıkarma hazırlığı...

Galatasaray'da devre arası transfer sezonunun yaklaşmasıyla birlikte artık kanayan yara haline gelen sol bek mevkisi için transfer çalışmaları başladı. Sarı kırmızılı yönetim bu konuda net bir transfer yaparak sorunu rafa kaldırmayı hedeflerken 4 isim gündemde. İşte detaylar...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sol bek transferi için çalışmalara başladıklarını açıklamasının ardından sol bekte artık macera aramak istemeyen sarı-kırmızılılar garanti isimlere gitmeye başladı. Aslan bu hamleyle birlikte ligde, Avrupa'da ve kupada hedefe ilerlemeyi hedefliyor.

4 İSİM BELİRLENDİ

Roma'dan Leonardo Spinazzola, Manchester City'den Sergio Gomez, Santos'tan Felipe Jonatan ve Brestois'ten Bradley Locko sol bek adayları arasında başı çekiyor.

İTALYA'YA ÇIKARMA HAZIRLIĞI

Bu doğrultuda kısa süre önce Roma'nın 30 yaşındaki sol beki Leonardo Spinazzola'yı gündemine alan Galatasaray, birkaç gün içerisinde İtalya'ya çıkarma yaparak nabız yoklayacak.

SPİNAZZOLA SICAK BAKIYOR

Roma'yla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve şu ana kadar kontrat konusunda bir anlaşma sağlanmayan tecrübeli savunmacı, Galatasaray'ın ilgisine sıcak yaklaşıyor.

ANGELINO'NUN BÜTÇESİ SPINAZZOLA'YA

Bu noktada hocası Mourinho'nun oyuncuyla ilgili vereceği karar da büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Roma'nın oyuncuyu satmayı kabul etmesi ve bonservis bedelini uygun tutması halinde, yıllık maaş teklifini yüksek tutacak.

Roma'da en fazla maaş alan isimler arasında yer alan Spinazzola'nın, yine bu yönde bir maddi beklenti içerisinde olduğu belirtildi. Angelino'nun 6.5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan Galatasaray Yönetimi, söz konusu bütçeyi tamamen Spinazzola transferine ayırmış durumda.

KATKI YAPAMADI

Galatasaray'ın sol bek problemini çözmek için yaz transfer döneminde Angelino'yu kadrosuna katmıştı. Cimbom, şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte İspanyol sol beki Leipzig'den kiralamıştı. Angelino, sarı-kırmızılı takıma istenilen katkıyı veremedi. İspanyol yıldız sarı-kırmızılı formayı 19 maçta giydi. Şimdiye kadar sadece 1 gol ve 1 asist üretebildi.

Taraftara transfer müjdesi! O bölgeye takviye geliyor TARAFTARA TRANSFER MÜJDESİ! O BÖLGEYE TAKVİYE GELİYOR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA