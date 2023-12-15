15 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Sivasspor maçında 3 isim forma giyemeyebilir! Afrika Kupası tehlikesi...

Galatasaray'da Sivasspor maçında 3 isim forma giyemeyebilir! Afrika Kupası tehlikesi...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.12.2023
ABONE OL
Galatasaray’da Sivasspor maçında 3 isim forma giyemeyebilir! Afrika Kupası tehlikesi...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'in 16. haftası için aldığı erteleme kararı sonrası Galatasaray'da Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu gibi isimler ertelenen Sivasspor maçında forma giyemeyebilir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA