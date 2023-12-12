Kopenhag-Galatasaray maçı TV8,5’DE canlı izlenecek mi? İşte Kopenhag-Galatasaray karşılaşmasının canlı yayınlanacağı kanallar….

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin heyecan dolu son haftasında oynanacak olan Kopenhag-Galatasaray karşılaşması bu gece oynanacak. İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiminde gerçekleşecek karşılaşmanın ise TV8,5'DE oynanıp oynanmayacağı ise maçı sabırsızlıkla bekleyen taraftarlarca merak ediliyor. İşte merak edilen sorunun cevabı…