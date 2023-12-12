Kopenhag-Galatasaray maçı TV8,5'DE canlı izlenecek mi? İşte Kopenhag-Galatasaray karşılaşmasının canlı yayınlanacağı kanallar….
Şampiyonlar Ligi'nin kıyasıya mücadelelerinden biri olan Kopenhag-Galatasaray maçı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda 12 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmanın başlamasını bekleyen taraftar ise maçın TV8,5'DE canlı izlenip izlenmediğini merak ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin heyecan dolu son haftasında oynanacak olan Kopenhag-Galatasaray karşılaşması bu gece oynanacak. İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiminde gerçekleşecek karşılaşmanın ise TV8,5'DE oynanıp oynanmayacağı ise maçı sabırsızlıkla bekleyen taraftarlarca merak ediliyor. İşte merak edilen sorunun cevabı…
KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
TSİ 23.00'te başlayacak olan Kopenhag – Galatasaray karşılaşması dijital platform EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
KOPENHAG-GALATASARAY MAÇI İÇİN YAYIN YAPACAK YABANCI KANALLAR!
Azerbaycan: CBC Sport
Avusturya: Sky Sport Austria 1
Belçika: Proximus Pickx
Kanada: DAZN
Danimarka: Viaplay Denmark
Finlandiya: C More Suomi
İtalya: Mediaset Infinity
İspanya: Movistar+
İsveç: TV4 Play
İsviçre: Blue Sport
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