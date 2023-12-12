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Kopenhag-Galatasaray maçı TV8,5'DE canlı izlenecek mi? İşte Kopenhag-Galatasaray karşılaşmasının canlı yayınlanacağı kanallar….

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.12.2023
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Kopenhag-Galatasaray maçı TV8,5’DE canlı izlenecek mi? İşte Kopenhag-Galatasaray karşılaşmasının canlı yayınlanacağı kanallar….

Şampiyonlar Ligi'nin kıyasıya mücadelelerinden biri olan Kopenhag-Galatasaray maçı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda 12 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmanın başlamasını bekleyen taraftar ise maçın TV8,5'DE canlı izlenip izlenmediğini merak ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin heyecan dolu son haftasında oynanacak olan Kopenhag-Galatasaray karşılaşması bu gece oynanacak. İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiminde gerçekleşecek karşılaşmanın ise TV8,5'DE oynanıp oynanmayacağı ise maçı sabırsızlıkla bekleyen taraftarlarca merak ediliyor. İşte merak edilen sorunun cevabı…

Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma hangi yerli ve yabancı kanallarda canlı yayınlanacak? KOPENHAG-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? KARŞILAŞMA HANGİ YERLİ VE YABANCI KANALLARDA CANLI YAYINLANACAK?

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

TSİ 23.00'te başlayacak olan Kopenhag – Galatasaray karşılaşması dijital platform EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

KOPENHAG-GALATASARAY MAÇI İÇİN YAYIN YAPACAK YABANCI KANALLAR!

Azerbaycan: CBC Sport

Avusturya: Sky Sport Austria 1

Belçika: Proximus Pickx

Kanada: DAZN

Danimarka: Viaplay Denmark

Finlandiya: C More Suomi

İtalya: Mediaset Infinity

İspanya: Movistar+

İsveç: TV4 Play

İsviçre: Blue Sport

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