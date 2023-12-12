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Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma hangi yerli ve yabancı kanallarda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.12.2023 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
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Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma hangi yerli ve yabancı kanallarda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin heyecan dolu son haftasında Galatasaray, deplasmanda Kopenhag ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Grupta 5 puanla yer alan Galatasaray, bir üst tura çıkabilmek için bu maçı kazanmak zorunda. Peki, Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen sorunun cevabı…

Şampiyonlar Ligi'nde başarıya ulaşabilmek adına mücadele eden Galatasaray, FC Kopenhag ile Parken Stadyumu'nda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Averajla grup sıralamasında 3. sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, 2000 yılında UEFA Kupası'nı müzesine taşıdığı bu stadyumda, Kopenhag karşısında galip gelerek bir üst tura çıkmayı hedefliyor. Peki, Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçı şifresiz veren kanallar yabancı kanallar...

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçı Kopenhag – Galatasaray karşılaşması Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda 12 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

TSİ 23.00'te başlayacak olan Kopenhag – Galatasaray karşılaşması dijital platform EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcıları ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Michael Fabbri üstlenecek.

MUHTEMEL 11

Muhtemel 11'ler:

Kopenhag: Grabara, Jelert, Diks, Vavro, Ankersen, Falk, Lerager, Gonçalves, Achouri, Elyounoussi, Claesson

Galatasaray: Muslera, Angelino, Abdülkerim, Sanchez, Boey, Kaan, Torreira, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Ziyech, Icardi,

KOPENHAG-GALATASARAY MAÇI İÇİN YAYIN YAPACAK YABANCI KANALLAR!

Azerbaycan: CBC Sport

Avusturya: Sky Sport Austria 1

Belçika: Proximus Pickx

Kanada: DAZN

Danimarka: Viaplay Denmark

Finlandiya: C More Suomi

İtalya: Mediaset Infinity

İspanya: Movistar+

İsveç: TV4 Play

İsviçre: Blue Sport

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