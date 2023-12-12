Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma hangi yerli ve yabancı kanallarda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde başarıya ulaşabilmek adına mücadele eden Galatasaray, FC Kopenhag ile Parken Stadyumu'nda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Averajla grup sıralamasında 3. sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, 2000 yılında UEFA Kupası'nı müzesine taşıdığı bu stadyumda, Kopenhag karşısında galip gelerek bir üst tura çıkmayı hedefliyor. Peki, Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçı şifresiz veren kanallar yabancı kanallar...