Galatasaray son 16 için sahaya çıkıyor! Hem tur hem de dev gelir...

GALİBİYET, ÜST TURUN YANI SIRA 12,4 MİLYON AVRO DA KAZANDIRACAK

Galatasaray, Kopenhag maçını kazanması halinde son 16 turu biletinin yanı sıra 12,4 milyon avro para ödülünün de sahibi olacak.

Kopenhag karşısında 3 puan alması durumunda 2,8 milyon avroluk galibiyet primi kazanacak sarı-kırmızılı takım, son 16 turu vizesi alacağı için 9,6 milyon avroyu da kasasına koyacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılım, katsayı ve performans primlerinden şu ana kadar 31,2 milyon avro alan Galatasaray'ın bu organizasyondaki geliri, Kopenhag karşısında alınacak galibiyetle 43,6 milyon avroya çıkacak.