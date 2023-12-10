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Galatasaray transferde tam gaz! Timur'dan PSG çıkarması...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.12.2023
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Galatasaray transferde tam gaz! Timur’dan PSG çıkarması...

Süper Lig'de ve Avrupa'da sezona bomba gibi bir giriş yapan Galatasaray, kadrosunda dünya yıldızıları ve oyundakileri oyunla gözleri dolduruyor. Bu sezon üç kulvarda mücadele eden Cimbom, ara transfer dönemi için yıldız avına şimdiden başladı. Victor Nelsson'un takımdan ayrılacak olmasına kesin gözüyle bakılırken Galatasaray yönetimi, oyuncunun yerini yıldız bir isimle doldurmayı planlıyor. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de tarihi bir şampiyonluk yaşayan Galatasaray, yeni sezona da iddialı başladı.

Yaz transfer döneminde yapılan yıldız transferlerle adından söz ettiren Aslan, Avrupa'da da transferleriyle çok konuşulan bir takım haline geldi.

YILDIZLAR TAKIMI!

Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez, Galatasaray'ın adından söz ettirdiği transferler oldu.

CİMBOM KRİTİK VİRAJDA!

Okan Buruk yönetimindeki ilk Şampiyonlar Ligi serüvenini geçiren sarı-kırmızılı ekip, hafta içi Kopenhag deplasmanında kritik bir maça çıkacak.

VICTOR NELSSON AYRILIYOR

Galatasaray'da geçen sezonun en iyilerinden birisi olan Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, bu sezon beklentilerin altında kaldı.

Davinson Sanchez transferiyle birlikte kulübeye hapsolan genç oyuncu, Galatasaray'dan devre arasında ayrılmayı bekliyor.

Yönetime ayrılık talebini ileten Nelsson, devre arası transfer döneminde gelecek tekliflerin değerlendirilmesini istiyor.

YERİ DÜNYA YILDIZIYLA DOLACAK

Habere göre; Nelsson'un ayrılık durumunda rotasyon sıkıntısı yaşamak istemeyen Galatasaray, bu bölgeyi önemli bir oyuncuyla dolduracak.

Okan Buruk'un listesine göre hareket eden yönetim, devre arasında PSG'nin yıldız ismi Presnel Kimpembe'yi kadrosuna katmak istiyor.

Okan Buruk, 28 yaşındaki futbolcuyu beğendiği ve kadrosuna görmek istediğini yönetime iletti.

Yıldız oyuncunun geçtiğimiz sezonun ortasında aşil tendonu koptu. Tecrübeli futbolcu, uzun zamandır formasına hasret kaldı.

SAKATLIKTAN SONRA YENİ SAYFA!

Kimpembe'nin sakatlıktan sonra yeni bir sayfa açması bekleniyor. Fransız oyuncunun bonservis değeri 22 milyon Euro olarak biliniyor.

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