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Galatasaray yönetiminde Okan Buruk'a tur hediyesi! Kopenhag'ı devirirlerse yıldız ismin transferi için görüşmeler hızlanacak...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.12.2023 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
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Galatasaray yönetiminde Okan Buruk’a tur hediyesi! Kopenhag’ı devirirlerse yıldız ismin transferi için görüşmeler hızlanacak...

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a deplasmanda konuk olan Galatasaray'da yönetim transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı kırmızılıların turu geçmesi durumunda Okan Buruk'a sürpriz hazırlığında olan Galatasaray yönetimi milli yıldız için girişimlerini hızlandıracak. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag deplasmanına çıkacak Galatasaray rakibini yenmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edecek. Galatasaray son 16 turuna kalırsa UEFA'dan yaklaşık 12 milyon Euro daha kasasına koyacak.

Aslan yoluna devam etmek isterken bir yandan da devre arasına yönelk transfer çalışmalarına da hız verildi. Sarı kırmızılılar Devler Ligi'nde tur atlarsa Salih Özcan'ın menajeri ile bu hafta temasa geçecek.

DEĞERİ 13 MİLYON EURO

Yıldız oyuncunun Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. 2022 yılında Köln'den Dortmund'a 5 milyon Euro'ya transfer olan milli yıldızın şimdiki değeri ise 13 milyon Euro.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Orta saha oyuncularından Kerem Demirbay ve Tanguy Ndombele ile yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, devre arasında Salih Özcan transferine resmiyet kazandırmaya çalışacak. Salih Özcan Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor.

BU SEZON GOL VE ASİST YOK

Bu sezon Dortmund'da 15 karşılaşmada forma giyen Salih Özcan gol veya asist üretemedi. 16 kez A Milli Takım formasını giyen yıldız oyuncu kariyerinde 296 karşılaşmada forma giydi. 42 kez fileleri havalandırırken 23 asist yaptı.

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