UEFA Galatasaraylı 2 oyuncuyu ’haftanın enleri’nde aday gösterdi

Lazio-Celtic (2-0) maçında 2 gol kaydeden Ciro Immobile, Benfica-Inter (3-3) maçında Portekiz ekibinin 3 golünü de atan Joao Mario ve Manchester City-Leipzig (3-2) maçında 1 gol, 2 asist ile oynayan Phil Foden, "haftanın oyuncusu" için diğer adaylar oldu.