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Galatasaray-Manchester United maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? GS maçı şifresiz nereden izlenir? Muhtemel 11'Ler...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.11.2023
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Galatasaray-Manchester United maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? GS maçı şifresiz nereden izlenir? Muhtemel 11’Ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında Galatasaray, İngiliz devi Manchester United ile mücadele edecek. Galatasaray, bugüne dek devler ligi dahil olmak üzere 7 kez rakibiyle karşılaştı ve bu maçlarda 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 3 beraberlik elde etti. Taraftarlar, heyecanla beklenen Galatasaray Manchester United maçında takımlarının performansını merakla takip ediyor. Peki Galatasaray Manchester United maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Devler Ligi'nde heyecan dorukta. Galatasaray, İngiliz devi Manchester United ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Son 16 turu için oldukça kritik olan bu maç öncesinde sarı-kırmızılılar, taraftarlarını heyecanlandırmaya hazırlanıyor. İki köklü kulübün karşılaşacağı bu mücadelede Galatasaray, mutlak 3 puan arayacak ve gruptaki iddiasını sürdürmeye çalışacak.

GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Manchester United A Grubu 5. maçı 29 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20:45'de oynanacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak.

ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?

Galatasaray Manchester United maçını şifresiz izlemenin bir yolu bulunmamaktadır. Kritik mücadeleyi anlık takip etmek isteyen futbolseverler Exxen platformu tarafından belirlenen aylık abonelik ücretini ödeyerek seyredebilirler.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

1- Bayern Münih / 12 Puan (+5 av)

2- Kopenhag / 4 Puan (-1 av)

3- Galatasaray / 4 Puan (-2 av)

4- Manchester United / 0 Puan (-2 av)

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Angelino, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Kaan, Torreira, Zaha, Kerem, Ziyech, Icardi.

MANCHESTER UNİTED: Onana, Shaw, Lindelöf, Maguire, Dalot, Amrabat, McTominay, Garnacho, Bruno Fernandes, Antony, Hojlund.

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