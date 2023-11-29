Galatasaray-Manchester United maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? GS maçı şifresiz nereden izlenir? Muhtemel 11’Ler...

Devler Ligi'nde heyecan dorukta. Galatasaray, İngiliz devi Manchester United ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Son 16 turu için oldukça kritik olan bu maç öncesinde sarı-kırmızılılar, taraftarlarını heyecanlandırmaya hazırlanıyor. İki köklü kulübün karşılaşacağı bu mücadelede Galatasaray, mutlak 3 puan arayacak ve gruptaki iddiasını sürdürmeye çalışacak.

GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?