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Galatasaray evinde şeytan avında! Şampiyonlar Ligi'nde rakip Manchester United! İşte muhtemel 11'ler...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.11.2023 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
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Galatasaray evinde şeytan avında! Şampiyonlar Ligi’nde rakip Manchester United! İşte muhtemel 11’ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, gruptaki en kritik maçlarından birine bu akşam Rams Park'ta çıkacak. Aslan, İngiliz devi Manchester United'ı saat 20.45'te İstanbul'da ağırlayacak. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, evinde Manchester United'ı konuk edecek.

20.45'TE RAMS PARK CEHENNEME DÖNECEK

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve maçta İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ile Inigo Prieto üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.

8.KEZ KARŞILAŞIYORLAR

Galatasaray ile Manchester United bugüne kadar resmi maçlarda 7 kez rakip oldu. Geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 2 kez sahadan galip ayrılırken, İngiliz ekibi de 2 kez kazandı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan'ın 7 golüne, Manchester 10 golle karşılık verdi. Galatasaray grubun 2. haftasında İngiltere'de oynanan maçı 3-2'lik skorla kazanmıştı.

AVRUPA'DA 313. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 312 kez oynadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 112 defa sahadan galip ayrılırken, 117 kez de rakiplerine mağlup oldu. 83 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 420 kez havalandırırken, kalesinde 462 gol gördü.

ASLAN ŞEYTAN AVINDA

A Grubu'nda çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen sarı-kırmızılı takım, 4 puan topladı. Galatasaray, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yenilgisiz lider olduğu grupta averajla Danimarka'nın Kopenhag takımının ardından 3. sırada bulunuyor.

Manchester United ise aldığı 1 galibiyetle 3 puan elde etti ve 5. haftaya son sırada girdi. Galatasaray, İngiliz temsilcisi ile deplasmanda yaptığı maçı 3-2 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi.

Manchester United: Onana, Dalot, Lindelöf, Maguire, Shaw, Amrabat, McTominay, Garnacho, Bruno Fernandes, Antony, Hojlund.

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