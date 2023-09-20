Exxen tek maç üyeliği yapılır mı, ne kadar? Exxen Şampiyonlar Ligi spor üyelik ücreti 2023 | Nasıl üye olurum?

EXXEN DENEME ÜYELİĞİ İLE GS MAÇI İZLENİR Mİ?

EXXEN deneme üyeliği, 7 gün boyunca dizi ve film izlemenize izin verir fakat Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi veya Konferans Ligi maçlarını izleyemezsiniz. Buna göre EXXEN 1 TL deneme üyeliği spor paketini kapsamamaktadır.

EXXEN'DE MAÇ NASIL İZLENİR?

EXXEN ile Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi veya Konferans Ligi maçlarını izlemek için öncelikle exxen.com sitesine giriş yapın. Ana sayfada gördüğünüz "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarına bilgilerinizi yazın.

Sonraki aşamada karşınıza gelen kısımlara şifre ve telefon numarası girin. Ardından üyelik sözleşmesini de kabul edin ve "Devam Et" butonuna tıklayın.

Daha sonra EXXEN SPOR üyelik paketlerinden satın aldıktan sonra maçları izleyebilirsiniz.