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Exxen tek maç üyeliği yapılır mı, ne kadar? Exxen Şampiyonlar Ligi spor üyelik ücreti 2023 | Nasıl üye olurum?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.09.2023 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023
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Exxen tek maç üyeliği yapılır mı, ne kadar? Exxen Şampiyonlar Ligi spor üyelik ücreti 2023 | Nasıl üye olurum?

Exxen tek maç satın alma var mı, ne kadar sorusunun cevabı merak ediliyor. Galatasaray-Kopenhag maçının öncesinde futbolseverler Exxen platformunun üyelik fiyatlarına ulaşmaya çalışıyor. İşte 2023 Exxen Şampiyonlar Ligi spor üyelik ücreti...

Exxen tek maç satın alma var mı, ne kadar sorusunun cevabı merak ediliyor. Galatasaray-Kopenhag maçının öncesinde futbolseverler Exxen platformunun üyelik fiyatlarına ulaşmaya çalışıyor. İşte 2023 Exxen Şampiyonlar Ligi spor üyelik ücreti...

EXXEN TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmuyor.

ZAMLI EXXEN SPOR PAKETİ REKLAMLI, REKLAMSIZ FİYATI 2023

Exxen abonelik ücretleri:

Reklamlı aylık paket – 64.90 TL
Reklamlı yıllık paket – Aylık 54 TL (Toplamda 648 TL)
Reklamsız aylık paket – 89.90 TL
Reklamsız yıllık paket – 74.90 TL (Toplamda 898.80 TL)

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EXXENSPOR ABONELİK ÜCRETLERİ GÜNCEL

Reklamlı aylık paket – 144.90 TL
Reklamlı sezonluk paket – Aylık 119.90 (Toplamda 1.428 TL)
Reklamsız aylık paket – 169.90 TL
Reklamsız sezonluk paket – Aylık 139 TL (Toplamda 1.668 TL)

EXXEN DENEME ÜYELİĞİ İLE GS MAÇI İZLENİR Mİ?

EXXEN deneme üyeliği, 7 gün boyunca dizi ve film izlemenize izin verir fakat Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi veya Konferans Ligi maçlarını izleyemezsiniz. Buna göre EXXEN 1 TL deneme üyeliği spor paketini kapsamamaktadır.

EXXEN'DE MAÇ NASIL İZLENİR?

EXXEN ile Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi veya Konferans Ligi maçlarını izlemek için öncelikle exxen.com sitesine giriş yapın. Ana sayfada gördüğünüz "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarına bilgilerinizi yazın.

Sonraki aşamada karşınıza gelen kısımlara şifre ve telefon numarası girin. Ardından üyelik sözleşmesini de kabul edin ve "Devam Et" butonuna tıklayın.

Daha sonra EXXEN SPOR üyelik paketlerinden satın aldıktan sonra maçları izleyebilirsiniz.

EXXEN'İ AYNI ANDA KAÇ KİŞİ İZLEYEBİLİR?

Exxen bireysel üyelik ile aynı anda 1 cihazdan izlenebiliyor.

Aynı anda birkaç cihazdan izlemek isteyenlerin Exxenspor ticari paket alması gerekiyor.

EXXENSPOR PAKETİNE SMS'LE ÜYELİK

Exxenspor paketine SMS ile de üye olunabiliyor. Reklamlı üyelikler için "EXXENSPOR", Reklamsız üyelik için "EXXENSPOR REKLAMSIZ" yazıp 9300'a SMS göndermeniz yeterli.

EXXEN NASIL İZLENİR?

Exxen'e üye olmak için www.exxen.com.tr adresine giriş yapın. Karşınıza çıkan "Üye Ol" sekmesinden ad soyad ve e-posta bilgilerini yazarak üye olabilirsiniz.

Üyelik oluşturduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz.

EXXENSPOR'A NASIL ÜYE OLUNUR?

Daha önce Exxen üyeliği oluşturduysanız, Exxen'in mobil uygulaması veya www.exxen.com üzerinden aktif hesabınıza giriş yaptıktan sonra sayfanın sağ üst tarafında yer alan "Profilim - Profil değiştir" seçenekleri içerisinden yeni profil oluşturabilirsiniz.

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