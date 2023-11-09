09 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da sol beke sürpriz aday! Polonya'dan genç aday! Bartlomiej Wdowik...

Galatasaray'da sol beke sürpriz aday! Polonya'dan genç aday! Bartlomiej Wdowik...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.11.2023 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
ABONE OL
Galatasaray’da sol beke sürpriz aday! Polonya’dan genç aday! Bartlomiej Wdowik...

Angelino'nun sol bekteki performansından memnun olmayan Galatasaray'da o bölgeye sürpriz bir isim gündeme geldi. Aslan, Polonya'nın Jagiellonia takımında forma giyen 23 yaşındaki Bartlomiej Wdowik ismini gündeme aldı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA