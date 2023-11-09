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Galatasaray'a Manchester United maçı öncesi güzel haber! Kopenhag maçında kırmızı kart gören Rashford İstanbul'daki karşılaşma yok...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.11.2023 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
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Galatasaray’a Manchester United maçı öncesi güzel haber! Kopenhag maçında kırmızı kart gören Rashford İstanbul’daki karşılaşma yok...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçı sonrası evinde İngiliz ekiplerinden Manchester United'ı konuk edecek Galatasaray'a iyi haber geldi. Kırmızı Şeytanlar'da Kopenhag maçında kırmızı kart gören Marcus Rashford, İstanbul'da oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4'üncü haftasında İngiliz devi Manchester United ile Kopenhag kozlarını paylaştı. Maça etkili başlayan Manchster United 2-0 öne geçmesinin ardından yıldız futbolcusunun kırmızı kart görmesi ile sarsıldı.

RASHFORD OYUNDAN ATILDI

Hojlund'un 3. ve 28. dakikadaki golleriyle öne geçen Manchester United'da 42. dakikada Marcus Rashford, direkt kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

GALATASARAY MAÇINDA CEZALI

İkili mücadelede rakibinin ayağına basan İngiliz yıldız, VAR incelemesinin ardından 42. dakikada kırmızı kart gördü. Bu kırmızım kartla birlikte Rashford, Galatasaray ile oyanayacakları Şampiyonlar Ligi maçında cezalı duruma düşmüş oldu.

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