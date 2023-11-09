Galatasaray’a Manchester United maçı öncesi güzel haber! Kopenhag maçında kırmızı kart gören Rashford İstanbul’daki karşılaşma yok...

GALATASARAY MAÇINDA CEZALI

İkili mücadelede rakibinin ayağına basan İngiliz yıldız, VAR incelemesinin ardından 42. dakikada kırmızı kart gördü. Bu kırmızım kartla birlikte Rashford, Galatasaray ile oyanayacakları Şampiyonlar Ligi maçında cezalı duruma düşmüş oldu.