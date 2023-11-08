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Haberler Galeri Fenerbahçe'den bir yıldız daha kayıyor! İsmail Kartal'ın jokeri İtalya semalarına uçuyor! 20 milyon Euro bonservis...

Fenerbahçe'den bir yıldız daha kayıyor! İsmail Kartal'ın jokeri İtalya semalarına uçuyor! 20 milyon Euro bonservis...

Süper Lig'de sezona dikkat çeken bir başlangıç yapan Fenerbahçe, uzun bir galibiyet serisiyle adından söz ettirmişti. Kanarya, 3-2'lik skorla Trabzonspor'a mağlup olarak uzun süren yenilmezlik serisine son verdi. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal döneminde parlayan yıldız oyuncusu, dünya devlerinin ilgisini çekti. İşte, o isim...

Giriş Tarihi: 08.11.2023 21:49
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Fenerbahçe’den bir yıldız daha kayıyor! İsmail Kartal’ın jokeri İtalya semalarına uçuyor! 20 milyon Euro bonservis...

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı. Milli futbolcuya Napoli'nin ardından bir İtalyan ekibi daha talip oldu. İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe’den bir yıldız daha kayıyor! İsmail Kartal’ın jokeri İtalya semalarına uçuyor! 20 milyon Euro bonservis...

Süper Lig'de oynadığı ilk 10 maçın 10'unu da kazanan sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de kayıpsız devam ediyor.

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Fenerbahçe’den bir yıldız daha kayıyor! İsmail Kartal’ın jokeri İtalya semalarına uçuyor! 20 milyon Euro bonservis...

Fenerbahçe'nin galibiyet serisi ise 11. hafta oynanan Trabzonspor maçıyla sona erdi. Ezeli rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, 30 puanda kaldı ve liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

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Fenerbahçe’den bir yıldız daha kayıyor! İsmail Kartal’ın jokeri İtalya semalarına uçuyor! 20 milyon Euro bonservis...

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a mağlup olmasına rağmen etkili bir oyun ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu'na flaş bir talip çıktı.

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Fenerbahçe’den bir yıldız daha kayıyor! İsmail Kartal’ın jokeri İtalya semalarına uçuyor! 20 milyon Euro bonservis...

Sporx'te yer alan habere göre; Dünya devi Arsenal, Trabzonspor maçında milli oyuncuyu izledi.