Fenerbahçe'den bir yıldız daha kayıyor! İsmail Kartal'ın jokeri İtalya semalarına uçuyor! 20 milyon Euro bonservis...

Süper Lig'de sezona dikkat çeken bir başlangıç yapan Fenerbahçe, uzun bir galibiyet serisiyle adından söz ettirmişti. Kanarya, 3-2'lik skorla Trabzonspor'a mağlup olarak uzun süren yenilmezlik serisine son verdi. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal döneminde parlayan yıldız oyuncusu, dünya devlerinin ilgisini çekti. İşte, o isim...

Giriş Tarihi: 08.11.2023 21:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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