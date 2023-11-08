Münih sokakları alev alev! Galatasaray taraftarı sarı kırmızıya boyadı! Marienplatz Meydanı "Aşkın Olayım" şarkısıyla inledi...
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Almanya'nın güçlü ekiplerinden Bayern Münih'e konuk olacak. Maç saatinin yaklaşmaya başlamasıyla birlikte sarı kırmızılı taraftarlar Münih’in Marienplatz meydanında toplanarak maç saatini beklemeye başladı. Galatasaray taraftarı Icardi'ye olan sevgilerini haykırarak meydanı "Aşkın olayım" şarkısıyla inletti. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Alman ekibi Bayern Münih'e konuk olacak Galatasaray'da taraftarlar, Münih'in Marienplatz meydanında toplanarak maç saatini beklemeye başladı.
MÜNİH SOKAKLARI ALEV ALEV
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Alman ekibi Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi de sarı-kırmızılı taraftarlar, Almanya'nın Münih kentinde toplanmaya başladı.
Münih'te bulunan Marienplatz'a gelen yaklaşık 3 bin sarı-kırmızılı taraftar, tezahüratlar yaparak maç saatini beklemeye başladı.
2 BİN BİLET AYRILDI AMA...
Marienplatz'da toplanan sarı-kırmızılılar, buradan toplu bir şekilde mücadelenin oynanacağı Allianz Arena'ya hareket edecek. Arena'da Galatasaraylı taraftarlar için 2 bin bilet ayrılmıştı.
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