Münih sokakları alev alev! Galatasaray taraftarı sarı kırmızıya boyadı! Marienplatz Meydanı "Aşkın Olayım" şarkısıyla inledi...

Münih'te bulunan Marienplatz'a gelen yaklaşık 3 bin sarı-kırmızılı taraftar, tezahüratlar yaparak maç saatini beklemeye başladı.

2 BİN BİLET AYRILDI AMA...



Marienplatz'da toplanan sarı-kırmızılılar, buradan toplu bir şekilde mücadelenin oynanacağı Allianz Arena'ya hareket edecek. Arena'da Galatasaraylı taraftarlar için 2 bin bilet ayrılmıştı.